"Укртрансгаз" объявил об увеличении отбора газа из ПХГ из-за морозов

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский заявил, что увеличены объемы отбора природного газа из подземных хранилищ до 100 миллионов кубометров в сутки в связи с морозами.

В конце ноября компания "Укртрансгаз" сообщал, что суточный объем отбора газа из ПХГ составляет более 28 миллионов кубометров.

"Увеличены объемы отбора газа из хранилищ, прогнозируемый суточный режим — 100 миллионов кубометров, 83% от текущих мощностей ПХГ достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей", — написал представитель "Укртрансгаза" на своей странице в Facebook.

Белявский также отметил, что все заказы стран-импортеров выполняются в полном объеме.

Президент РФ Владимир Путин в конце октября заявил, что недостаточная заполненность ПХГ в Украине вызывает опасения у России. Он подчеркнул, что "Газпром" может возобновить поставки газа в любое время по цене 180 долларов за тысячу кубометров на условиях предоплаты.

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Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС. Украина, РФ и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и Украину.