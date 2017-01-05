Газ из РФ поступает в Европу через Украину без перебоев - ЕК

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Перебоев с поставками российского газа в Евросоюз через территорию Украины не зафиксировано, газ продолжает поступать, заявил в четверг представитель Еврокомиссии (ЕК) Якуб Адамович.

"Газ поступает", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, нет ли у ЕК обеспокоенности относительно надежности поставок газа в Европу по украинскому маршруту и связанной с этим угрозой отбора "европейского" голубого топлива Украиной для удовлетворения собственных внутренних нужд.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил возможность обострения отношений с российским "Газпромом".

Напомним, Украина, Россия и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и в Украину.

Однако стороны не договорились о возобновлении поставок газа Украине, поскольку Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".