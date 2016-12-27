Россия – Украина: газ идет без договоренностей по газу

Иннокентий Адясов, политэксперт – для РИА Новости Украина

Судя по всему, этим надеждам не суждено сбыться, и в 2017 год страны войдут в состоянии правовой неопределенности по поставкам российского газа и его транзита через украинскую территорию.

Киев явно надеется на благоприятное решение Стокгольмского арбитража и не хочет подписывать никаких новых обязывающих соглашений.

"Газпром" ищет пути возвращения на украинский рынок

Уходящий год будет рекордным для "Газпрома" по объемам поставок газа в дальнее зарубежье. Но многие аналитики считают, что этот рост вызван не только относительно холодной зимой, но и ростом объемов реэкспорта российского газа в Украину.

Сейчас "Газпром" явно хочет возобновить прямые поставки российского голубого топлива в Украину (в лучшие годы российский газовый картель поставлял в страну до 40 млрд кубометров газа в год; Украина была вторым потребителем российского газа после ФРГ).

"Газпром" предложил "Нафтогазу Украины" урегулировать вопрос предоплаты поставок российского газа путем обмена письмами. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, "Нафтогаз" настаивает на заключении дополнительного соглашения в рамках контракта из-за опасения, что газ не будет поставляться по внесенной предоплате или будет поставлен не в полном объеме. При этом "Газпром" категорически против допсоглашений.

Хотя осенью 2014 года, при активном посредничестве ЕС, было заключено допсоглашение о поставках российского газа на Украину под финансовые гарантии ЕС.

Но сейчас "Газпром" тоже учитывает фактор возможно скорого рассмотрения иска НАК "Нафтогаз" в Стокгольме – любое новое допсоглашение может быть подано украинской стороной как фактический отказ российского газового концерна от базового российско-украинского контракту по газу.

Какой формат возобновления поставок российского газа предлагает "Нафтогаз"?

Еще шестого июня текущего года "Газпром" получил официальное письмо от "Нафтогаза" с просьбой о возобновлении поставок газа. Речь шла о девяти месяцах — втором полугодии 2016 года и первом квартале 2017 года.

"Нафтогаз" направил в "Газпром" предложение подписать дополнение к контракту между сторонами, которое позволит "Газпрому" вернуться в круг потенциальных поставщиков национальной украинской компании.

Это дополнение касается условий поставок российского газа Украине в течение следующих трех кварталов. "Натфогаз" особо настаивал и настаивает на снижении контрактной цены на российский газ – закупка газа у "Газпрома" возможна, если российская компания предложит более низкую цену, чем европейские поставщики.

"Нафтогаз" считает экономически обоснованной цену на уровне "хаб минус транспорт" (цены на европейских хабах за вычетом транспортных расходов).

"Газпром" продолжает настаивать, что цена на поставляемый на Украину газ должна определяться формулой, закрепленной в контракте от 2009 года.

При этом правительство РФ готово не взимать (или взимать в неполном объеме) вывозную пошлину на поставляемый на Украину газ. Де-факто это означает предоставление НАК "Нафтогаз" существенной скидки от контрактной цены.

Смогут ли стороны найти компромисс? Пока четкого ответа на это вопрос нет. Во многом ситуация будет зависеть от того, насколько холодной и длительной будет на Украине зима.

Второй фактор, о котором ничего не говорится, – рост промышленного производства на Украине в следующем году.

Основные международные экономические организации прогнозируют очень небольшой, но все же рост украинской экономики. В этом случае поставок реэкспортного газа и газа собственной добычи может просто не хватить.

Видимо, компромиссным решением могут стать прямые контракты крупнейших украинских производителей с "Газпромом" (раньше такая практика была в отношении промышленных предприятий Дмитрия Фирташа).

Но согласится ли на это правительство Украины?

Транзитный договор – неясная судьба

Как известно, соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" включало в себя и договор о транзите российского газа через территорию Украины. Соглашение истекает в 2019 году.

Обе стороны сейчас им недовольны: НАК в Стокгольмском арбитраже пытается резко поднять тариф на транзит российского газа. "Газпром", в свою очередь, хочет максимально отказаться от украинского транзитного коридора за счет запуска таких проектов, как "Турецкий поток" и "Северный поток-2".

Но Еврокомиссия пока блокирует "Северный поток —2" (хотя он существенно снижает стоимость газа для европейских потребителей. А ситуация в Турции, как прекрасно понимают в Москве, далека от стабильности.

Тем временем ГТС Украины стоит во многом незагруженной.

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Последние месяцы показали весьма позитивную тенденцию – из-за роста потребления российского газа в Европе идет постоянное увеличение его транзита через Украину.

То есть в этом случае взаимная экономическая выгода взяла верх над политическими разногласиями между Москвой и Киевом.

Возможно, в 2017 году взаимная выгода поможет найти компромисс и в других спорных газовых вопросах?