Транзит газа через Украину в страны Европы в 2016 году вырос на 23%

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Транзит газа через территорию Украины в страны Европы в 2016 году вырос на 23% и составил 82,2 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании "Укртрансгаз".

"В 2016 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей вырос на 23% и составил 82,2 миллиарда кубометров природного газа", — говорится в сообщении.

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В частности, по данным компании, в декабре 2016 года в Европу было транспортировано 8,4 миллиарда кубометров газа, что на 25% больше показателей аналогичного периода 2015 года.

На сегодняшний день суточный объем транзита голубого топлива для европейских потребителей составляет 245,6 миллиарда кубометров.

В конце минувшего года НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что транзит газа из РФ через Украину упал из-за загрузки Opal.