Украина остановила транзит российского аммиака

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Государственное предприятие по транспортировке аммиака "Укрхимтрансаммиак" с 23 декабря полностью остановило транзит продукции "Тольяттиазота" через территорию Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.

"Тольяттиазот", крупнейший производитель аммиака в России, сообщает, что с 23 декабря 2016 года полностью остановлен транзит продукции предприятия по территории Украины. На обращение "Тольяттиазота" в УГП "Укрхимтрансаммиак" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ", — говорится в сообщении.

Ранее Высший административный суд Украины признал недействительным приказ Минэкономразвития об установлении надбавки за транзит аммиака по Украине, удовлетворив таким образом кассационную жалобу "Тольяттиазота". Так, была отменена надбавка в размере более 8 долларов за транзит одной тонны аммиака по территории Украины, действовавшая в отношении продукции "Тольяттиазота" более года.

Отмечается, что в настоящее время "Тольяттиазот" ведет переговоры о порядке возмещения сумм, переплаченных компанией вследствие установленной надбавки.

Летом 2016 года "Тольяттиазот" заявил о планах построить трубопровод для экспорта аммиака в обход Украины. По информации пресс-службы российской компании, планируется спроектировать ответвление от трубопровода "Тольятти-Одесса" в Воронежской области. Новый трубопровод пройдет до порта Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края. Стоимость проекта на предприятии не уточнили.