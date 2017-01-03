Эксперт: что ждет гривну в 2017 году?

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Доллар подорожал на 24 копейки до 26,89 гривен, а цена евро увеличилась на 14 копеек и составляет 27,97 гривен согласно официальному курсу валют, установленному НБУ.

На наличном валютном рынке курс доллара составляет 27,40-27,60 гривен, евро — 28,50-28,65 гривен.

Причины очередного удешевления гривны прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт финансового рынка, управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов.

С чем связана нынешняя девальвация гривны?

— Девальвация гривны была ожидаемой, причем еще месяц назад правительство заложило в бюджет курс НБУ 27,20, когда на момент закладки курс был не 26,89, как сейчас, а 26,30. И это было сигналом для рынка, что средний курс НБУ будет расти. Поэтому мы можем предположить, что если мы заканчиваем год с курсом НБУ 26,89, имея средний курс 27,20, то есть мы к концу следующего года получим курс НБУ в районе 27,50-27,60. Соответственно, наличный рынок, который всегда на 1-1,5 гривны выше, мы будем иметь порядка 28-29 гривен за один доллар.

А план правительства по заложенному бюджету на уровне 27,20, он будет выполнен?

— Да, дело в том, что план был заложен месяц назад, но,во-первых, мы не знали, что произойдет с "Приватом", это было несколько неожиданно для рынка, поэтому мы сейчас видим то, что вот рынок не успел, скажем так, захеджировать или вложить свои риски, поэтому сегодня он пошел вверх и НБУ старается за счет ЗВЗ уже второй день подряд погасить этот ажиотаж. Вчера они продали 96 миллионов долларов при заявке в 120 на аукционе, и сегодня они опять будут продавать 100 миллионов долларов. Понятно, что это будет идти прежде всего за счет ЗВЗ и, естественно, за счет МВФ, который в меморандуме было подписана соответствующая декларация, в плане того, что часть этих денег пойдет на поддержание курса, если "ПриватБанк" будет национализирован.

Основной причиной девальвации гривны стал переизбыток национальной валюты, формирующий дополнительный спрос на зарубежную валюту?

— Совершенно верно. Потому что заявка правительства о том, что будет погашаться вот эта дыра в 149 миллиардов за счет государственных облигаций, то есть, любая ценная бумага должна быть чем-то обеспечена. Если мы говорим о каких-то инвестициях, то эти инвестиции должны быть реальными. Или это бумаги, которые будут обеспечены напечатанными гривнами, но это уже другой вопрос, поэтому рынок отреагировал на эту неуверенность, которая сегодня превалирует на рынке в плане того, что мы не понимаем, за счет чего будет обеспечена эта дыра в 149 миллиардов гривен.

А есть реальные предпосылки для удевальвации нацвалюты?

— Да, конечно, дело в том, что с другой стороны есть положительный фактор, в плане того, что мы выполнили одно из условий МВФ, а вы знаете, что приходит после 20 января достаточно прагматичный президент, господин Трамп, и они имеют влияние на МВФ, и мы надеемся, что в январе мы получим очередной транш — в районе около миллиарда долларов. И эти деньги пойдут как раз на удержание курса гривны в тех параметрах, которые мы с вами озвучили.

Какие еще факторы влияют сейчас? В Новогодний сезон же люди сдают валюту, и это тоже сказывается на курсе?

— Как раз тот случай, когда да. Те факторы, о которых мы сказали, что они девальвируют гривну, они превалируют над тем сезонным фактором, когда люди сдают валюту. Правда, знаете, надо сдавать то, что есть, потому что сейчас покупательная способность очень низкая у населения, поэтому на сегодня говорить о том, что валюту сдают и очень много, мы бы не сказали бы. Иначе бы коммерческие банки не входили бы на аукционы и не покупали бы эту валюту. И второе, есть такой фактор, который называется плата по контрактам. Когда по зарубежным контрактам нужно платить до конца года, и, соответственно, коммерческие и государственные банки выходят на межбанковский валютный рынок и с этими контрактами, по которым нужно проплатить до конца года, и стараются вот закрыть все эти моменты. И с этим связано, понятно что, вот эти неожиданные заявки, которые сегодня 100, 120, 150 миллионов долларов, которые НБУ пытается погасить.

Некоторые эксперты считают, что нынешние колебания курса валют — это лишь очередной способ руководства Национального банка и его близкого окружения заработать. Вы согласны?

— Нет, я не думаю, дело в том, что рост курса был прогнозируем, это было понятно еще месяц назад, когда закладывался бюджет 27,20. Вопрос стоял только, когда он начнет расти: или в конце года, или в начале. И большинство экспертов все-таки склонялось к тому, что после 15 января, поскольку пройдут праздники, но тут как раз на рынок неожиданно обрушился "ПриватБанк", и это все спровоцировало такую цепную реакцию, поэтому курс полез вверх. Сейчас в связи с праздниками в США, у нас рождественские праздники, я думаю, в течение недели будет затишье, то есть, мы остановимся на курсе НБУ в районе 27. Сегодня Нацбанк будет выбрасывать очередные сто миллионов на валютном аукционе, мы зайдем в Новый год с официальным курсом 27. Что касается наличного, это в районе 27,30 покупка, 27,50 продажа, я думаю, что ничего экстра такого не будет происходить ближайшие десять дней, ну а когда начнется активность, это где-то после 12-15 числа, там, я думаю, уже будут ожидания транша и рынок тогда уже будет понимать, что если курс тогда будет дальше расти, в каких-то неконтролируемых пределах, то в принципе, транш пойдет именно на удержание этого курса, именно из-за того что "ПриватБанк" обрушился на рынок.

Читайте также: От Крыма до "ПриватБанка": 2016 год в Украине в цитатах, словах, заявлениях

Волна, которая поднялась на финансовом рынке Украины после национализации "ПриватБанка", когда уляжется?

— Она уже укладывается. Дело в том, что "Приват", вот мы видим по платежам, он вошел в определенное русло, то есть вошел в колею по платежам, он рассчитывается как по юрлицам, так и по физлицам. Вы, наверное, видите, что в банкоматах очередей поубавилось, банк получил очередной транш от государства в размере 10 миллиардов гривен. Я думаю, что неделя и страхи по "Привату" улягутся, останется только один вопрос: чем покрывать эти 149 миллиардов гривен, вот эти облигации. Если это будут облигации, как говорит правительство, 30-летние, с погашением в течение 30 лет, это не так страшно для рынка, то есть это печатать, грубо говоря, 3-4 миллиарда гривен в год. Если это нужно делать за три-четыре года, это, конечно, бремя для бюджета. Поэтому, я думаю, что все-таки сейчас нужно определиться именно как погашать эти 149 миллиардов, чем погашать, поскольку инвестиций ни внутренних, ни международных особо не видно.

Отмена 2% сбора в Пенсионный фонд при покупке валюты как-то повлияет на курс?

— Нет, никак не повлияет. Дело в том, что ведь курс все-таки диктует межбанковский валютный рынок. И поэтому как на межбанковском валютном рынке будут происходить события, так оно и будет. Если вы даже отмените эти 2%, а тут обрушился "Приват" и плюс если нам не дадут, предположим, транш, то, конечно же, курс будет расти, невзирая на то, что отменят эти 2% или нет. Просто речь идет о том, что вот эти 2% будут платить на черном рынке или в официальных банках. Поэтому отмена этого налога прежде всего связана с тем, чтобы люди все-таки шли не на черный рынок, покупать валюту, а именно в коммерческие, государственные банки.

Ранее эксперт в сфере финансов Анна Деревянко в эфире "ГС" заявила, что накануне национализации крупнейшего банка страны многие компании успели вывести из него свои активы.

Напомним, эксперт по инвестициям Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что в целом бизнес-сообщество и инвесторы отреагировали на решение о национализации "ПриватБанка" позитивно.