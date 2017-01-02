Импорт газа в Украину в 2016 сократился на треть

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

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В декабре 2016 импорт составил 1 млрд 659,4 млн куб. м газа, что в 3,7 раза больше, чем в декабре прошлого года (444 млн куб. м). В том числе со стороны Словакии в минувшем месяце было импортировано 1 млрд 302,8 млн куб. м, Венгрии – 227 млн куб. м, Польши – 129,7 млн куб. м.

Украина в январе импортировала 914,8 млн куб. м газа, в феврале – 1 млрд 253,7 млн куб. м, в марте – 478,4 млн куб. м, апреле – 245 млн куб. м, в мае – 96,4 млн куб. м, в июне – 19,7 млн куб. м, в июле – 409,6 млн куб. м, в августе – 1 млрд 414,5 млн куб. м, в сентябре – 1 млрд 495,9 млн куб. м, в октябре – 1 млрд 544,5 млн куб. м, в ноябре – 1 млрд 546,6 млн куб. м.

По данным Госстата, Украина в 2015 году импортировала 16 млрд 478,018 млн куб. м газа, в т. ч. из Европы – 10 млрд 340,364 млн куб. м, из РФ – 6 млрд 137,654 млн куб. м.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС. В ноябре 2016 года "Нафтогаз" заявил, что готов возобновить закупки газа из РФ на условиях предыдущих "зимних пакетов".

Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину. Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия и Украина не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале, по действующему контракту российский газ дешевле, чем на спотовых рынках.

Однако "Нафтогаз" сообщил, что стороны не договорились о возобновлении поставок газа, Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати". РФ, Украина и ЕК решили продолжить контакты по газовым вопросам. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев 15 декабря заявил, что компания, скорее всего, до конца зимы не будет покупать газ у "Газпрома".