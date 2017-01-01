Экономические итоги 2016 года: повышение тарифов, ПриватБанк, МВФ, газ

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РИА Новости Украина

Рядовому украинцу уходящий год запомнится тотальным повышением тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и национализацией Приватбанка, в котором обслуживаются половина граждан страны.

Основные показатели экономики

После смены власти на Украине в 2014 году экономика начала стремительное падение, сравнимое лишь с 1990-ми годами и кризисом 2009 года. По итогам 2014 года падение ВВП составило 7%, а в 2015 – еще 10%. В 2015 инфляция составила более 40%, а национальная валюта за три года подешевела более чем в три раза.

За это время в стране трижды менялся состав Кабмина и дважды – премьер. В 2016 году макроэкономические показатели Украины впервые с 2014 года продемонстрировали позитивную динамику. По данным Нацбанка, в трех кварталах был зафиксирован рост ВВП — от 0,1% до 1,6%, общий прогноз регулятора по году составляет 1,1% роста против 9,9% падения годом ранее. Инфляция с начала года замедлилась и составила 12%.

Киев и международные организации прогнозируют, что наметившееся динамика сохранится в 2017 году. По оценкам Нацбанка, рост ВВП к концу следующего года составит 2,5%, инфляция будет не более 8,1%.

В 2016 году в несколько этапов прошло повышение минимальных зарплат, пенсий и прожиточного минимума. К концу года минимальная месячная зарплата в стране составила 1,6 тысячи гривен (около 62 долларов), пенсия – 1,247 тысячи гривен (около 49 долларов). Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 1,544 тысячи гривен (свыше 60 долларов).

Парламент утвердил госбюджет на 2017 год, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты более чем в два раза — до 3,2 тысячи гривен (около 125 долларов).

Положительная динамика наблюдается в борьбе теневой экономикой, ее уровень, по данным минэкономики, снизился до 38% ВВП в сравнении с 43% в 2015 году.

МВФ и кредиторы

Сотрудничество Киева и МВФ в 2016 году сложно назвать плодотворным. За год страна получила только один транш финансовой помощи, который составил 1 миллиард долларов, хотя изначально планировался в размере 1,7 миллиарда. Украина рассчитывала получить в 2016 году два транша от МВФ.

В погоне за кредитами МФВ Киев вынужден выполнять необходимые для продолжения сотрудничества условия. Украинские власти в прошлом году установили единую цену на природный газ для всех потребителей на уровне 6,879 гривен за 1 тысячу кубометров (около 266 долларов). Таким образом, власти ликвидировали льготный тариф для населения, который был в два раза ниже "единого".

Повышение цены на газ привело к повышению тарифов за коммунальные услуги в 2016 году, украинцы начали платить за тепло и горячую воду на 65-90% больше прежнего.

В связи с этим правительство страны запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин Украины также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.

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ПриватБанк

Выполняя рекомендации МВФ, правительство в конце года приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка — ПриватБанка. Это решение власти объяснили необходимостью защитить средства почти половины населения страны: более 20 миллионов граждан хранят деньги в ПриватБанке, либо пользуются его услугами.

Процесс перехода банка в собственность государства стартовал 19 декабря 2016 года и продлится, предположительно, несколько месяцев. Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заверила, что причин для паники у населения нет, так как после национализации финучреждения все вклады будут гарантированы государством, а сам банк будет работать в обычном режиме.

Согласно данным ПриватБанка, его основными акционерами являются экс-губернатор Днепропетровской области олигарх Игорь Коломойский, которому в общем принадлежит 49,9% акций и украинский миллиардер Геннадий Боголюбов, которому в общем принадлежит 41,57% акций.

Банк в последние время испытывал трудности и обращался за поддержкой в Нацбанк. По словам главы украинского регулятора, менеджмент банка составил план докапитализации и программу по ограничению связанного кредитования, акционер банка также дал свою персональную гарантию по обеспечению выполнения регламента докапитализации. Но ни банк, ни акционеры эту программу не выполнили. И государству пришлось спасать финучреждение, банкротство которого грозило бы коллапсом для всей банковской системы.

Подогревали ситуацию вокруг ПриватБанка также украинские СМИ, которые периодически публиковали информацию о скорой то ли национализации, то ли падении банка. По словам зампреда правления ПриватБанка Дмитрия Дубилета, на банк в последнее время было организовано семь информационных атак.

Вместе с тем, за последние два года на Украине были ликвидированы почти 90 банков, около 40 из них в 2016 году. Глава Нацбанка заявила, что таким образом регулятор прибегает к "чистке" банковской системы. А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что таким образом власти попросту пытаются нажиться на коррупционных схемах.

Газ РФ

На протяжении 2016 года Киев не закупал газ у РФ, он закупает транзитный газ у ЕС. Однако в ноябре "Нафтогаз Украины" все же заявил о готовности возобновить закупки газа из РФ на условиях предыдущих "зимних пакетов", поскольку в 2016 году российский газ выходил Киеву дешевле европейского. Киев выразил готовность закупки от 1,5 до 4 миллиардов кубометров российского газа.

Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, на которых Киев подтвердил готовность покупать газ у РФ, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и в Украину. Однако по итогам переговоров не было принято никаких конкретных решений, поскольку Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что в I квартале 2017 года цена российского и европейского газа сравняются. По его мнению, возможно, европейское голубое топливо будет даже "немного дешевле".

По прогнозам главы "Газпрома" Алексея Миллера, на фоне повышательной тенденции в ценах на газовом рынке Украина в I квартале 2017 года будет покупать газ в Европе дороже в сравнении с уходящим годом.

Международные суды

Начиная с 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз Украины" ведут в Стокгольмском арбитраже спор по контракту на поставку газа из РФ на Украину и транзит в Европу.

В течение года стороны дополняли свои иски требованиями. В итоге "Нафтогаз" оценивает сумму своих исковых требований к "Газпрому" в 28,3 миллиарда долларов, "Газпрома" к "Нафтогазу" — в 38,7 миллиарда долларов. Последняя озвучивавшаяся самим "Газпромом" общая цифра его требований к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма — 31,759 миллиарда долларов, в основном, они касаются штрафов по режиму "бери или плати".

К концу 2016 года в арбитраже Стокгольма завершились слушания по делу о транзите российского газа через Украину.

Ожидается, что решения по двум процессам будут вынесены до конца первого полугодия 2017 года.

Помимо этого, в Украине на протяжении года длились судебные разбирательства Антимонопольного комитета (АМКУ) и "Газпрома". АМКУ еще в 2015 году выписал штраф "Газпрому" в размере 3,4 миллиарда долларов за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. На выплату штрафа "Газпрому" был дан срок до 12 апреля 2016 года. "Газпром" тогда высказывал удивление относительно выставленного штрафа, поскольку не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу Украины" на западной границе РФ.

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Позднее "Газпром" обжаловал решение украинского регулятора в Киевском суде, однако проиграл во всех украинских инстанциях, включая Верховный суд.

Тогда АМКУ обратился в суд с требованием взыскать с "Газпрома" сумму штрафа и пеню за его просрочку. Таким образом суд обязал "Газпром" выплатить штраф в размере около 6,8 миллиардов долларов. "Газпром" обжаловал это решение, результата по апелляции еще нет.

Внешний рынок — перелом

На Украине, подписавшей соглашение об ассоциации с Евросоюзом с 1 января 2016 начала работать зона свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски, и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ.

Глава украинского государства Петр Порошенко назвал "экономическим шоком" для страны закрытие доступа на российский рынок. По его словам, за год потери составили минимум 15 миллиардов долларов. Порошенко заявил, что из 36% бывших ранее к концу года доля России в общем балансе внешней торговли Украины составила 8%. Он также добавил, что доля торговли с Евросоюзом к концу года составляет более 45%, и, вероятно, она будет расти.

С 1 июля, согласно указу президента РФ, был введен запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины в Казахстан и Киргизию товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от "нуля", а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. Киев обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО и инициировал процедуру урегулирования спора с Москвой в ВТО.

Охрименко: жизнь на дне

Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что экономика страны просто достигла дна, "поскольку падать дальше некуда".

"Украине удалось достичь дна в кризисе. Наш показатель роста ВВП показывает, что мы достигли дна, то есть падение прекратилось. Фактически, в этом году не большая девальвация. По сравнению с предыдущими годами 12% — это практически ноль в нашей ситуации", — сказал Охрименко.

Несмотря на критические показатели, по мнению эксперта, все же стоит отметить незначительный рост производства некоторых групп товаров и сырья.

"В этом году зафиксирован рост производства, к примеру, кокса, чугуна, стали. Но это произошло из-за того, что начали использовать эту продукцию на территории АТО (военной операции в Донбассе – ред.). Также выросло производство сельскохозяйственных культур. Также в этом году незначительно вырос экспорт металла, аграрной продукции. Фиксируется небольшой прирост инвестиций", — добавил Охрименко.

Несмотря на это, он считает, что предпосылок на скорейший рост в стране пока нет.

"В экономике бывает, что когда достигается дно, начинается процесс стагнации. Самое опасное, что это может затянуться. В мире уже были примеры, когда страны достигали дна в экономике, а потом несколько лет не могли перейти к росту", — сказал Охрименко.

Блинов: намек на позитив

Украинский финансовый эксперт Андрей Блинов считает, что властям удалось остановить падение экономики и даже продемонстрировать ее легкий рост из-за создания в стране атмосферы хоть какой-то определенности.

"Все, что могло развалиться или отмереть, в экономике уже произошло, то, что могло перестроиться, уже перестроилось. Поэтому в стране в этом году начался экономический рост. Он в значительной мере основывается на том, что Украина, в общем, стабилизировала население и определенные цепочки в производстве и бизнесе. Украине удалось создать хоть какую-то определенность в бизнес-процессах в связи с тем, что появились более понятные действия власти", — сказал Блинов.

Эксперт также допустил позитивный сценарий для украинской экономики в 2017 году.

"Есть положительные ожидания на следующий год. Конъюнктура будет лучше. Если все сработает, то в следующем году мы сможем увидеть более высокий экономический рост… Абсолютно понятно, если восстановительный рост будет и далее идти такими медленными темпами, то это будет вести к дальнейшей радикализации населения", — считает эксперт.