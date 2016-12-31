Прощай, 2016-й, уходи. Достижения, о которых Порошенко не скажет в новогоднюю ночь

Павел Рудяков, эксперт

Безумное взвинчивание тарифов ЖКХ лишило огромное количество людей значительной части доходов, создав многим из них угрозу лишения жилья и имущества в недалеком будущем. Власть при этом делает вид, что ничего особенного не происходит, даже не пытаясь задуматься о том, как соотнести доходы средней семьи с ее расходами на оплату коммунальных услуг, чтобы еще что-то оставалось на еду и на жизнь. Казавшиеся еще вчера призрачными, эфемерными страхи, связанные с выселением граждан из квартир за долги, сегодня обрели вполне реальные очертания. Сделав жизнь простых людей еще более тяжелой и безысходной, чем она была до этого.

В 2016-ом украинцы официально были признаны самыми бедными жителями Европы! Бедность в Украине стала уделом работающих людей. В бедности у нас сегодня влачат существование даже семьи, в которых работа есть у обоих родителей. В этом, собственно, нет ничего удивительного. Официальный уровень оплаты труда в стране ниже одного доллара в час (0,7). Меньше нас в цивилизованном мире, к которому наше руководство не устает себя и нас причислять, не получает никто. В Европе, куда мы так на словах стремимся и где, как искренне полагаем, нам место, этот показатель стартует с пяти долларов, доходя до невообразимых для нас девятнадцати.

Кажется, Генри Форд когда-то сказал, что демократия начинается с пятнадцати долларов в час. Выходит, что Европа, где минимальная почасовая оплата составляет пять долларов, для нас в три раза ближе, чем демократия. Но и до нее нам далеко, як до неба рачки. Отставание не измеряется в пунктах, а составляет разы: мы получаем меньше, чем европейцы, в семь раз. Согласно одним оценкам, при благоприятном для украинцев стечении обстоятельств и развитии событий им, возможно, удастся достичь уровня жизни румын, болгар и, может быть, поляков, который у всех у них есть уже сегодня, к 2041 году. В соответствии с другими, ни о каких сроках в данном вопросе говорить некорректно, так как в настоящий момент украинцы по уровню жизни отстают от тех же поляков, как минимум, на пятьдесят (!) лет. На этот счет существуют и другие мнения. Например, те, что обращают внимание на то, что Украина в настоящий момент по уровню экономического развития значительно отстает даже от себя самой образца 2010 г. Для того чтобы вернуться на этот уровень, украинцам понадобилось бы несколько лет упорно работать при условии стабильного сохранения благоприятной конъюнктуры. И не только работать, но еще и не красть. Какой уж тут "безвиз", зачем нужен какой-то "безвиз" нищим людям из нищей страны?

Столь плачевное положение Украины и украинцев не стабилизируется, а день ото дня ухудшается. Что еще нужно, чтобы понять, что дело дошло до самой настоящей чрезвычайной ситуации, обусловленной социально-экономической катастрофой? Поняв же, признать этот факт, бросив все силы на то, чтобы попытаться спасти страну, помочь людям. Увы, у украинской власти свое представление о происходящем. В соответствии с ним ничего экстраординарного не происходит! Такой подход, в принципе, понятен и объясним. В то время как народ нищает, власть обогащается. Огромные барыши идут в карманы избранных уже не от прибыли, а от убытков и долгов. В такой ситуации логично, что Кабмин предлагает, а Верховная Рада принимает бюджет на 2017 год, который специалисты называют "абсолютно антисоциальным". Социально направленные расходы в хотя бы относительно достаточных количествах в документе практически отсутствуют, а вот лоббистские уши олигархов, ведомств, финансово-промышленных групп, организованной преступности торчат из доброго десятка статей. Самая же плохая бюджетная новость для простых украинцев состоит в том, что новый бюджет, с одной стороны, предполагая не сохранение социальных расходов на нынешнем, весьма скромном, уровне, а их урезание, с другой стороны, направлен на дальнейшее изъятие средств у населения. Иначе говоря, на перекладывание бремени сведения концов с концами в государственных финансах на малообеспеченные слои, включая получателей социальной помощи. Естественно, со ссылкой на то, что это – "требование МВФ".

Говорить о бюджете-2017 как о финансовом документе нет смысла. Он не является документом, не имея отношения ни к государственным финансам, ни к экономике. Когда известный эксперт Охрименко говорит, что "бюджет не поддается анализу, это – бред", его слова, хоть в них звучит яркая полемическая нотка, вряд ли могут вызвать возражения. Другие наблюдатели выражаются чуть мягче, но тоже критично: "кот в мешке" (Бортник), "коррупционный олигархический распил" (Блинов), "распил государственных денег" (Каплин), "порнография" (Крамаренко). Общее мнение специалистов сводится к тому, что бюджет-2017 – это чистейшей воды профанация, неумело склепанный, а затем впопыхах перекроенный плод воспаленного сознания, нечто из разряда того, что способны сотворить разве что отставной козы барабанщики. В нем нет позитива ни для страны, ни для ее экономики, ни для людей. Лейтмотив обсуждения в социальных сетях: бурная бюджетная ночь еще аукнется, еще не раз и не два вылезет большим боком. Довольна ее итогами может быть горстка олигархов, чиновников, политиков, криминальных авторитетов и их зарубежных партнеров. Большинству украинцев поводов для радости она не дала.

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2016-ый стал годом дальнейшего ограбления широких слоев населения страны. Говорится об этом крайне мало, что легко объяснимо: никакая власть не может быть заинтересована в публичном обсуждении собственных "проделок", ставящих под угрозу экзистенциальные интересы граждан и способствующие, таким образом, нарастанию протестных настроений. Да, и сваливать ответственность за происходящее сегодня не на кого. Почти весь уходящий год – с середины апреля – страна прожила без Арсения Яценюка в качестве премьер-министра. Ужас! С ним было легче. Пока он сидел в своем кресле, была надежда. На то, что он уйдет, и станет лучше. Теперь нет ни его, ни ее – надежды. Он ушел, лучше не стало. Остается надеяться на Владимира Гройсмана. Он ведь не столько политик, сколько "крепкий хозяйственник", на заре своей премьерской карьеры обещавший показать всем, "как надо управлять страной". Увы, эти слова так и остались словами. Ничего никому новый глава правительства не показал и уже вряд ли покажет. "Плохой" Сеня ушел, "хороший" Володя пришел, а украинский воз застрял там же, где был: в болоте, засасывающем его туда, откуда уже нет возврата.

…Омар Хайям мог бы сказать обо всем этом так:

"Когда же вы поймете, киевляне,

С достоинством вокруг себя взирая:

Вас не введут в пределы еврорая,

Те, у кого все мысли о кармане".