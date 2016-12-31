Десять тем и событий, которые потрясли Украину в 2016 году

Василий Стоякин – обозреватель, для РИА Новости Украина

Итак, пора подводить итоги прошедшего года. А он был богат на события и новые темы. Всего не упомнишь и в краткий отчет не запихнешь.

Тема №1. "Я вам покажу, как надо управлять государством"

В прошедшем году произошло переформатирование коалиции, был отправлен в отставку Арсений Яценюк. Правительство возглавил Владимир Гройсман, парламент – Андрей Парубий.

По итогам года можно сделать несколько выводов:

— новая коалиция так и не состоялась в реальности. Насколько я знаю, коалиция в своем формальном составе (БПП + НФ) так ни одного решения не приняла. Полное дежавю 2009 года – коалиция есть, но чтобы принять хоть какой-то закон, нужно покупать ситуативное большинство;

— влияние президента на исполнительную и законодательную власть усилилось. Однако усиление вертикали власти отражается только на текущей политической конкурентоспособности президента Порошенко, но не на качестве управления страной;

— правительство Гройсмана не слишком отличается от правительства Яценюка в плане профессионализма. Уровень поддержки у него, правда, повыше будет. Если в январе, по данным группы "Рейтинг", деятельностью премьера было удовлетворено 8% опрошенных, то в декабре – 16%. Однако, тут, скорее, эффект новизны;

— Парубий как глава Рады оказался на удивление вполне эффективен. Корень эффективности, правда, в том, что он не дает смутить себя т.н. "нормами регламента".

Тема №2. "Запишите: (…) в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз"

Внешняя политика Украины в прошедшем году – сплошная мегазрада. По-моему в истории нашей страны сравнимым был только период травли Кучмы в связи с делом Гонгадзе и "кольчужным скандалом". Причем в этом году – только сами факты. Еще без последствий.

— Украине не только в очередной раз не получила омриянный дедами безвиз, но и, о зрада зрадная, не говорят, когда именно его дадут (хотя от самой принципиальной возможности не отказываются). Справедливости ради надо отметить, что деды, как раз, в Европу без виз ездили – пограничная служба Третьего Рейха немного опасалась проверять документы у водителей ИС-2.

— Украине прямым текстом заявлено, что она никогда не станет членом ЕС. И это – не просто так, а условие подписания Соглашения об ассоциации. Теперь понятно, зачем Майдан стоял – чтобы окончательно похоронить мечту о евроинтеграции.

— Внезапно (справедливости ради – не только для украинцев) президентом США стал Дональд Трамп. Само по себе это не очень трагично (даже не смотря на его имидж "друга России"), но украинская власть по самое немогу зашкварилась играя на стороне Клинтон. За фальсификацию "дела Манафорта" придется платить и трудно сказать, где именно остановится фантазия нового президента США.

— Переругивание с Польшей в связи с годовщиной "Волынской резни" даже и к внешнеполитическим поражениям не причислишь – так, мелочи.

Тема № 3. Минский процесс

Минский процесс ожидаемо стоит в тупике. Движется исключительно процесс освобождения пленных и только потому, что занимается им влиятельный и эффективный Виктор Медведчук. Но даже то, чем он занимается – полумеры, ведь в соглашениях-то речь идет об обмене всех на всех.

Ключевым моментом прошедшего года должно было стать принятие конституционных изменений, закрепляющих особый порядок самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, но принят он не был (это даже если абстрагироваться от того, что проект не был согласован с ЛДНР).

Потом произошла странная провокация в Крыму и отказ Путина от Нормандского формата. Путина удалось уговорить на проведение октябрьской встречи в Берлине, но результат от нее также оказался близким к нулевому: согласовать "дорожную карту" не удалось; чтобы заставить Киев выполнять соглашения, пришлось продлить санкции против России – других методов нет; под конец года имеет очередное обострение в районе Дебальцево.

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Между тем, в следующем году Нормандский формат придется менять – подходят к концу сроки полномочий Олланда и Меркель.

Тема №4. Конституционная реформа

С одной стороны, децентрализация окончательно встала. Я расцениваю это как победу региональных элит над президентской вертикалью. Конституционные изменения предполагали усиление влияния президента на местное самоуправления, при этом ответственность за навязанные Киевом решения должно было нести само это самоуправление. Плюс – разрушение среды, в которой существуют региональные элиты. Планы были грандиозными, но президенту пришлось отступить.

С другой стороны, удалось принять изменения в Конституцию в части судебной реформы, которые, по мнению многих аналитиков, резко усилили полномочия президента.

С чисто политической точки зрения очевидно, что решения которые угрожают небольшим, но четко осознающим свои интересы группам, встречают более слаженное и действенное сопротивление, чем угрожающие вообще всем.

Тема №5. Следствие и суды по делу Майдана

В интересах киевского суда был допрошен Виктор Янукович, что, безусловно, является прорывом. Впрочем, то, что ему позволили говорить, да еще и с трансляций в телевидению, наглядно показывает, что киевская власть не боится показаний "бывших" от слова "совсем".

Дорогомиловский районный суд г. Москвы начал рассмотрение дела о признании событий на Майдане государственным переворотом. Тут вообще решаются частные вопросы украинской политэмиграции в Москве. В случае позитивного решения эмигранты получат козыри в признании себя политическими беженцами. Других же последствий не будет, поскольку весь мир (включая власти России) признали киевскую власть легитимной.

Тема №6. Электронные декларации

Кампания по электронному декларированию превратилась в посмешище над борьбой с коррупцией и над теми майданными стояльцами, которые обещали свергнуть новую власть, если она им не понравится.

Я еще в 2005 году заметил, что новая власть с гордостью демонстрирует то, что старая стеснительно скрывала. Вот и сейчас: может, чтобы Майдана не было, Януковичу достаточно было задекларировать золотой унитаз? Задекларировал же айдар-баши Мельничук триллион гривень наличкой… Его за это только слегка пожурили – дескать, вводит общественность в заблуждение.

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Кстати, депутаты отчитались о хранении огромных сумм (как валютных, так и гривневых) в кэше. Наиболее внимательные наблюдатели сочли это сигналом к тому, что украинскую банковскую систему (и без того не слишком стабильную) ждут серьезные перемены. И таки да – к Новому Году были принято решение о национализации крупнейшего частного банка страны.

Тема №7. Коммунальные тарифы

Как и ожидалось, коммунальные тарифы на протяжении года выросли многократно. Справедливости ради следует отметить, что они оказались, не столь велики (хот я 2-3 тысячи гривен при средней зарплате по стране менее 5,5 тыс. – многовато), а система субсидий – довольно эффективна. Впрочем, с сентября по октябрь задолженность населения по оплате коммуналки выросла с 15,1 до 16,9 млрд. грн. И это – еще до начала отопительного сезона.

Общественное недовольство ростом тарифов велико, но пока что не проявляется в форме массовых протестов. Попытки оппозиции организовать "тарифный майдан" оказались неудачными. Впрочем, проводить майданы сейчас небезопасно – Аваков обещал стрелять…

Тема №8. Реформа МВД

Тут все понятно. Только факты:

— Княжичи;

— 400 битых приусов (это для примера – скольких разбили на самом деле, никто не знает);

— неизвестные "титушки" громят киевские рынки, но полиция их не задерживает;

— рост преступности стал уже общим местом (Киев признан самой опасной столицей Европы, что, безусловно, перемога – тут мы первые);

— по данным социологии ("Рейтинг") если в прошлом году реформу МВД считали неудачной и удачной по 42% опрошенных, то сейчас неудачной – 65%, а удачной – 29%.

При этом Арсен Аваков остается главой МВД – сам он уходить не хочет, а снятие его означает крах коалиции и досрочные выборы, в результате которых президент утратит остатки влияния на парламент.

Тема №9. Декоммунизация и дерусификация

В 2016 году в основном была закончена кампания по декоммунизации. Причем последние решения о переименованиях принимались уже вне каких-либо законных оснований (отведенное законом время на переименования закончилось). Естественно, полностью игнорировалось мнение общественности – в частности жителей двух областных центров.

А вот освобождение информационного пространства от информационного продукта страны-агрессора и от русского языка продолжается. Вводятся все новые и новые квоты, в результате чего начался бурный рост количества отечественных исполнителей и фильмов. Качество, правда, традиционно отстает.

Тема №10. От перемоги до зрады – 7 месяцев

В мае Надежду Савченко, объявленную мученицей за идеалы АТО, помиловали и освободили из российской тюрьмы. Уже в декабре ее лишили всех мыслимых статусов – членства во фракции, парламентском комитете и ПАСЕ. Вычистку ее из информационного пространства провели еще раньше.

В общем, Савчица Льотченко оказалась "путинской консервой", поскольку захотела вести прямые переговоры с лидерами ЛДНР. А вы говорите – Минск…

P.S.: "Что-то этот год не задался. Наверное, следующий будет лучше", – подумали жители Российской империи в конце 1916 года.