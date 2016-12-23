Больной вопрос. Не будет пенсионной реформы, не будет транша МВФ - Козак

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Менее 40% трудоспособного населения платит отчисления в Пенсионный фонд. Такую цифру озвучил министр социальной политики Андрей Рева.

Рева отметил, что в Украине до 2025 года только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту. При этом каждый будущий пенсионер сам будет выбирать пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.

Также в Минсоцполитики заявили о планах за два месяца представить экспертам и общественности ключевые позиции реформы пенсионной системы. При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что дефицит Пенсионного фонда составляет более 150 миллиардов гривен.

Подробнее о необходимости пенсионной реформы в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак.

(публикуется на языке оригинала)

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У чому причина того, що відрахування до Пенсійного фонду роблять менше 40% працездатного населення?

— За кожного громадянина, який працює на офіційній зарплаті, роботодавець сплачує так званий ЄСВ, який становить на сьогодні 22% від тої зарплатні. Ще є додаткові платежі, коли платять спрощенці. Крім того, ми знаємо, що при купівлі готівкової валюти українці сплачували і сплачують все ще 2%. З 1 січня 2017 цей платіж буде скасовано. В цілому це збирається все разом ЄСВ, частина з нього потрапляє в Пенсійний фонд.

На сьогодні ми маємо дефіцит фонду приблизно 150 мільярдів гривен на рік. Звісно, якщо не вистачає грошей, це трохи погано, але це не є катастрофою, тому що ця сума повністю компенсується з бюджету України. Як ми бачимо, жодних затримок пенсій в цьому році не було, хоча цей дефіцит був з самого початку 2016 року.

Чому утворився такий дефіцит Пенсійного фонду?

— Насправді, якщо розібратись, ми побачимо, що український чоловік виходить на пенсію не в 60 років, як всі вважають, а в 51 рік, за рахунок того, що дуже велика кількість категорій населення отримують дострокове право виходу на неї. Наприклад, поліцейські, працівники на якихось складних роботах — шахтах чи в металургійних компаніях. Ціла низка категорій громадян, які мають право на достроковий вихід.

Попередня влада роздавала дуже щиро такі преференції, не маючи можливості підвищити пенсію, тому страховій системі не вистачає платників. Абсолютно правий міністр Андрій Рева, що платять значно менше людей, ніж потрібно, щоб забезпечувати пенсіонерів через єдині соціальні внески.

У попередні роки який відсоток працюючих українців сплачували відрахування до Пенсійного фонду?

— Весь час кількість людей, які сплачують внески, ЄСВ в тому числі, до Пенсійного фонду, зменшується. Цього року Рева навів таку статистику, що кількість працівників в компаніях, які отримують зарплатню, стала меншою, ніж кількість пенсіонерів. Це приблизно 11,5 мільйонів і 11 мільйонів людей відповідно.

Чому це так відбувається? Тому що, по-перше, у нас безробіття. Ще один чинник – велика кількість українців виїжджає за кордон. Звісно, хто працює за кордоном України, той не сплачує внески в Пенсійний фонд. Тому є дуже багато чинників, з якими кількість платників зменшується, кількість пенсіонерів якщо і зменшується, то не так суттєво, і тому ми маємо таку повноцінну демографічну кризу.

Дуже важливо сказати, що ця криза не є непоміченою для наших партнерів, в тому числі МВФ, і якщо на 2016 рік у нас були зобов’язання, які ми виконали десь, то стосовно наших зобов’язань до кінця 2016 року ухвалити загальний дизайн пенсійної реформи Україна, на жаль, це не виконала, і тому, я думаю, зараз тема пенсійної реформи буде однією з найбільш актуальних, про це будуть говорити і до кінця цього року, і на канікулах, і в січні.

Це буде найбільш, напевно, гарячою темою, тому що якщо ми хочемо отримати наступний транш від МВФ, то не обійдеться без ухвалення рішення про те, якою буде пенсійна система: чи це буде тільки перший рівень, чи, на мій погляд, обов’язково треба вводити і другий рівень, обов’язковий накопичувальний.

Ранее эксперт по вопросам экономики Илья Несходовский в эфире "ГС" заявил, что нужно увеличивать пенсионный возраст для тех категорий граждан, которые не платят страховые взносы.

А эксперт по вопросам социальной политики Марианна Онуфрик в эфире "ГС" разъяснила, каким образом страховой стаж будет влиять на пенсионный возраст и сумму пенсионного обеспечения.