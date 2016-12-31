От Крыма до "ПриватБанка": 2016 год в Украине в цитатах, словах, заявлениях

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Мир говорил об Украине, а в Украине говорили о мире, войне, коррупции и патриотизме: РИА Новости Украина собрало самые яркие, будоражащие и характерные цитаты 2016 года.

Леонид Кравчук о Крыме

Украина должна предложить Крыму государственную автономию, потому что реинтегрировать его в том варианте, как это было раньше, уже нереально, считает первый президент Леонид Кравчук.

"Я когда слышу, как наши лидеры говорят: "Да мы вернем, Крым – наш", – ну, для чего обманывать самих себя и украинский народ? Не вернем через лучшую жизнь в Украине, не будет никогда того, чтобы Крым сказал: "Мы пойдем назад в Украину".

Айварас Абромавичус о коррупции в Украине

Министр экономики Украины Айварас Абромавичус 3 января сделал громкое заявление об отставке, обвинив соратников президента в политическом давлении, коррупции и блокировании реформ.

"У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами".

Виталий Касько о Генеральной прокуратуре

Заместитель генпрокурора Виталий Касько, представитель группы так называемых "еврооптимистов", после ухода в отставку с должности «в связи с отсутствием возможности эффективной работы ведомства при ействующем руководстве”.

"Генеральная прокуратура Украины — это мертвый орган, в независимость которого никто не верит".

Михаил Саакашвили о своих политических амбициях

Уже экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили – во время "кризиса правительства": "Мои политические амбиции в этой стране гораздо больше, чем стать премьер-министром. Я хочу установления новых правил игры и прихода к власти в Украине новой политической элиты".

Жан-Клод Юнкер о европерспективах Украины

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер фактически поставил крест на надеждах украинцев на "официальную" евроинтеграцию.

"Украина, безусловно, в ближайшие 20-25 лет не станет членом ЕС".

Кондолиза Райс о помощи Украине

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс вспомнила принцип спасения утопающих.

"Мир готов помочь Украине, но для этого Украина должна помочь себе сама. Я понимаю, что слышать этот сигнал не очень приятно. Но именно это – правильный сигнал".

Михаил Саакашвили о новом Кабинете министров

Саакашвили прокомментировал правительство Владимира Гройсмана.

"Мы сейчас получили самое блеклое правительство на моей памяти в Украине, состоящее реально из второсортных, третьесортных людей. Много хороших людей туда не пригласили, а многие хорошие люди отказались там работать, и это ненормально".

Борислав Береза о футболе и патриотизме

Народный депутат Борислав Береза оказался недоволен "недостаточным патриотизмом" некоторых игроков футбольной сборной Украины.

"В сборной Украины по футболу должны играть не только граждане де-юре, но и де-факто. А тело, которое отказывается петь гимн сборной на официальных матчах, по факту, не гражданин. Мне не нужны победы ценой предательства. Сепары в сборной недопустимы".

Павел Розенко об отказе от газа

Вице-премьер-министр Павел Розенко предложил жителям сельской местности отказаться от газа.

"Для жителей сельских территорий перспективно в плане энергосбережения… думать над отказом от потребления газа".

Надежда Савченко о благодарности и готовности пойти в бой за Украину

Народного депутата Надежду Савченко после возвращения в Украину ждала особенная встреча.

"Я благодарю всех ребят, которые остались живы и которые умерли за Украину. Я прошу прощения, что я еще жива. Но я всегда готова пойти в бой за Украину".

Георгий Тука о торговле с ЛНР и ДНР

"Эмоциональное" решение о блокаде Донбасса было справедливым на краткосрочном этапе, но превратилось в "глупость и недальновидность" в перспективе, заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука в интервью ZN.UA.

"Украина приняла для себя достаточно резкое решение — отказаться от поставок на оккупированные территории… Однако этот шаг, справедливый на каком-то краткосрочном этапе, может превратиться в глупость и недальновидность в перспективе".

Александр Данилюк о "кредите Януковича"

Не утихали споры о долге Украины РФ в 3 млрд долларов, образовавшемся после так называемого "кредита экс-президента Виктора Януковича". Украина де-факто отказывается выплачивать долг. Министр финансов Александр Данилюк озвучил эту позицию.

"Это был политический кредит, который Россия заставила Украину взять Поэтому наша позиция: мы не должны эти средства (долг Януковича) возвращать".

Дональд Трамп о Крыме

На тот момент кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что большинство жителей Крыма сделали выбор в пользу Российской Федерации, и США должны это учитывать.

"Но вы знаете, народ Крыма, насколько я знаю, предпочел бы быть с Россией, а не там, где он был раньше. И это следует также учитывать".

Надежда Савченко о пленных

Летчица, Герой Украины и народный депутат Надежда Савченко после возвращения в Украину начала резко критиковать власть.

"Надо начать отдавать людей первыми. Но в плену не сидят дети Петра Алексеевича, а на ваших детей ему плевать. Потому что каждый должен бороться за своего, как за меня боролись сестра и мать".

Жан Беленюк о патриотизме как прикрытии

Серебряный призер Олимпиады в Рио по вольной борьбе Жан Беленюк возмутился украинскими псевдопатриотами и их лицемерием.

"Вышиванка и "Слава Украине" — вот наш патриотизм. Надел вышиваночку, крикнул "Слава Украине" и иди что хочешь, то и делай: убивай, воруй, насилуй, теперь все можно. Главное, чтобы это было в вышиваночке и под правильным лозунгом".

Реувен Ривлин об украинских националистах – пособниках преступлений против евреев

Президент Израиля Реувен Ривлин в ходе выступления в Верховной Раде напомнил, что украинские националисты были во время Второй мировой войны пособниками преступлений против евреев, в частности в Бабьем Яре.

"Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам".

Франсуа Олланд о Донбассе и минских соглашениях

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в Донбассе сначала надо провести местные выборы, а лишь затем Украине следует возвращать контроль над границей.

"В первую очередь прекращения огня, отвод оружия, разоружения, но после этого – выборы (на Донбассе). Уже после выборов Украина должна получить контроль над границей".

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Александр Хуг о "секрете" минских соглашений

Работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе мешает режим секретности некоторых документов, подписанных сторонами в рамках минских соглашений, заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Некоторые из Минских договоренностей являются секретными, поэтому очень сложно проводить верификацию, ведь никто не знает, о чем на самом деле договорились".

Александр Онищенко о коррупции Петра Порошенко

Беглый депутат ВР Александр Онищенко обвинил президента Петра Порошенко в "беспрецедентных масштабов" коррупции. Об этом Онищенко написал в своей авторской колонке для американского журнала Time.

"За прошедшие три года я лично наблюдал, как Петр Порошенко крадет сотни миллионов долларов, запрашивая откаты от каждого контракта, связанного с любым государственным предприятием на Украине. Те, кто отказывался платить откаты, рассматривались как нелояльные и целенаправленно и систематически подвергались нападкам со стороны правительства, точно так же, как и я".

Михаил Саакашвили о "поддержке Порошенко криминальных кланов"

Заявивший о намерении уйти в отставку губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил главу Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе.

"И когда реально в Одесской области президент лично поддерживает два клана – клан бандитский, уголовный убийц '90 —х Труханова и Измаильский коррупционный клан Урбанского… И реально всю власть в области отдали этим двум и еще их союзникам – сепаратистам из "Нашего края" Антона Киссе".

Александр Лукашенко о "трудностях от Украины"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в результате конфликта в Донбассе нелегальный трафик оружия из Украины идет потоком через белорусскую границу.

"Мы грудью закрываем 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка. Мы их уже задерживаем не только на границе, но и на железнодорожном вокзале. Нам очень не просто".

Надежда Савченко о переговорах с лидерами ЛНР и ДНР

Народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что встречалась в Минске с лидерами ЛДНР в присутствии российской стороны. По словам Савченко, встреча была действенной, но никаких обещаний об обмене пленными она не давала.

"Я обещала людям, что выйду из тюрьмы и буду говорить даже с чертом. Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. Я в них черта не увидела, потому что если бы я хотела увидеть в них черта, то мы бы ни о чем не договорились".

Даля Грибаускайте о коррупции, которая "страшнее войны"

Коррупция остается ключевой проблемой Украины, которая как раковая опухоль мешает стране развиваться, сказала президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе работы Второго украинско-литовского делового форума.

"Вы провели очень важные и болезненные реформы. Но недавние декларации доходов показывают, что у вас еще очень много работы впереди в борьбе с коррупцией. Она сделала больше вреда Украине, чем даже война на вашей территории".

Петр Порошенко о национализации "ПриватБанка"

Президент Петр Порошенко заверил, что государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег после национализации финучреждения.

"Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам "Приватбанка" неприкосновенность и целостность их денег".