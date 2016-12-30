Коболев: в случае победы в Стокгольме цена газа для населения будет снижена

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев сообщил в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной", что цена на газ для населения будет снижена, если Украина выиграет иски против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже.

"Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию — это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех. В части транзита газа победа будет означать, что мы сможем получить компенсацию за прошлый период, когда мы недополучали доходы, когда мы переплачивали. Эти деньги придут в "Нафтогаз" и правительство, как акционер, сможет ими распорядиться. И мы сможем завершить процесс выделения из "Нафтогаза" независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Без этого решения держателем контракта является "Нафтогаз", мы инициируем второй процесс, чтобы иметь возможность перевести контракт с "Нафтогаза" на нового оператора ГТС, в чьей бы собственности он ни был", — рассказал Коболев.

Результат иска, по словам Колобова, будет известен не раньше чем через полгода.

"Потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. Не буду комментировать перспективы этой операции", — резюмировал Коболев.

В октябре в Стокгольме завершились устные слушания в объединенном деле по взаимным искам НАК "Нафтогаз Украины" и российского ПАО "Газпром" относительно контракта на поставку газа в Украину. Слушания длились с 25 сентября 2016 года по 11 октября 2016 года. Окончательное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года.

Предметом дела является контракт на поставку природного газа из РФ в Украину от 2009 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках этого дела приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.

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Слушания по еще одному делу, которое касается транзита газа из РФ через Украину в Европу, завершились в начале декабря, а решения по двум процессам будут вынесены до конца первого квартала 2017 года и конца первого полугодия 2017 года соответственно.