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Снижение транзита газа РФ из-за Opal не критично для Украины - Коболев

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ЕС - Украина - РФ: снова газ (413)

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Как заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, дополнительный объем, который может транспортироваться по "Северному потоку" благодаря расширению Opal, составляет примерно 14 миллиардов кубометров газа в год.
Андрей Коболев. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. Транзит российского газа через Украину снизится на 14 миллиардов кубометров в год в случае получения "Газпромом" полного доступа к мощностям газопровода Opal, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Сотрудник Газпрома. Архивное фото
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В газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба была загружена не полностью. В конце октября Еврокомиссия одобрила расширение доступа российского холдинга к газопроводу Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах на еще 40% транзитных мощностей Opal.

"Дополнительный объем, который может транспортироваться по "Северному потоку" благодаря расширению Opal, по нашим оценкам, составляет примерно 14 миллиардов кубометров газа в год", — сказал Коболев в интервью украинскому "5 каналу".

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По его словам, это примерно одна пятая часть всего транзитного газа. Коболев также сказал, что этот объем не критичен для Украины.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что транзит газа из РФ через Украину упал из-за загрузки Opal.

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