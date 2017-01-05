Гройсман: если не закупать газ за границей, доллар будет 18,5 грн

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что курс доллара не будет превышать отметку 18,5 гривен, если Киев перестанет покупать газ за валюту.

Ранее Гройсман заявлял, что Украина за пять лет планирует нарастить собственную добычу газа на 7 миллиардов кубометров, что позволит Киеву отказаться от импорта газа и добиться энергонезависимости. Торги по доллару на межбанковском валютном рынке в четверг, 5 января, открылись на уровне 26,60-26,67 гривны.

"Мы реально решаем задачи, которые дают возможность сегодня говорить, что за три-четыре-пять лет Украина станет энергонезависимой. Это колоссальный вклад в нашу экономику, стабильность. Колоссальный. Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривен", — заявил Гройсман в интервью агентству "Укринформ".

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС.

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Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и в Украину. Однако договориться о возобновлении поставок не удалось.