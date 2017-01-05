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Гройсман: если не закупать газ за границей, доллар будет 18,5 грн

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По словам Владимира Гройсмана, если бы Украина добывала свой газ, а не покупала его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые есть, не стоил бы больше 18,5 гривен.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что курс доллара не будет превышать отметку 18,5 гривен, если Киев перестанет покупать газ за валюту.

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Ранее Гройсман заявлял, что Украина за пять лет планирует нарастить собственную добычу газа на 7 миллиардов кубометров, что позволит Киеву отказаться от импорта газа и добиться энергонезависимости. Торги по доллару на межбанковском валютном рынке в четверг, 5 января, открылись на уровне 26,60-26,67 гривны.

"Мы реально решаем задачи, которые дают возможность сегодня говорить, что за три-четыре-пять лет Украина станет энергонезависимой. Это колоссальный вклад в нашу экономику, стабильность. Колоссальный. Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривен", — заявил Гройсман в интервью агентству "Укринформ".

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС.

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Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и в Украину. Однако договориться о возобновлении поставок не удалось.

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