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Коболев о причастности украинских политиков к "газовой схеме Онищенко"

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Онищенко: новая партия компромата (328)

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Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" пояснил, что "схема была построена на одном простом элементе - разнице в цене". При этом Коболев отметил, что "эту практику широко использовали с 2010 до 2014 года на биржах Сергея Курченко".
Канал на Youtube "5 канал"

Выгодополучателями "газовых схем", за создание которых против народного депутата Александра Онищенко открыли уголовное производство, были многие украинские политики, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью "5 каналу".

Коболев напомнил, что Онищенко не был автором "схемы", созданной еще в 2005 году, поэтому называть их его именем не совсем корректно.

Александр Онищенко
dsnews.ua
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"Схема была построена на одном простом элементе — разнице в цене. Государственная компания могла продавать газ по 30 долларов за кубометр, а частная — тот же газ, который шел в ту же трубу из той же скважины — по 500. Старые скважины госкомпании передавали в так называемую совместную деятельность и частная компания получает право продавать газ по 500 долларов. Эту практику широко использовали с 2010 до 2014 года на биржах Сергея Курченко", — заявил глава НАК.

Он заверил, что благодаря действиям следственных органов и менеджмента "Нафтогаза" большинство "схем" удалось ликвидировать.

Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

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Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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