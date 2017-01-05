Коболев о причастности украинских политиков к "газовой схеме Онищенко"

Выгодополучателями "газовых схем", за создание которых против народного депутата Александра Онищенко открыли уголовное производство, были многие украинские политики, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью "5 каналу".

Коболев напомнил, что Онищенко не был автором "схемы", созданной еще в 2005 году, поэтому называть их его именем не совсем корректно.

"Схема была построена на одном простом элементе — разнице в цене. Государственная компания могла продавать газ по 30 долларов за кубометр, а частная — тот же газ, который шел в ту же трубу из той же скважины — по 500. Старые скважины госкомпании передавали в так называемую совместную деятельность и частная компания получает право продавать газ по 500 долларов. Эту практику широко использовали с 2010 до 2014 года на биржах Сергея Курченко", — заявил глава НАК.

Он заверил, что благодаря действиям следственных органов и менеджмента "Нафтогаза" большинство "схем" удалось ликвидировать.

Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

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Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.