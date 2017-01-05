Коболев допускает возможность обострения в отношениях с "Газпромом"

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает возможность обострения отношений с российским "Газпромом".

"К сожалению, говоря об отношениях с "Газпромом" — все возможно", — сказал Коболев, отвечая на вопрос, возможно ли зимнее обострение в отношениях с российской компанией.

"Последняя риторика российского монополиста говорит о том, что такой вариант там точно рассматривается. Миллер и Путин прямо говорят и пугают европейских коллег, что может быть незаконный отбор газа, который они никогда не доказали и не могут доказать потому что его не было", — заявил глава "Нафтогаза" в эфире "5 канала".

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Коболев отметил, что с одной стороны "Газпром" отказывается подписывать дополнительное соглашение, которое позволит "Нафтогазу" закупать газ, а с другой стороны, пугает европейских партнеров, что теоретически может быть несанкционированный отбор газа из транзитного потока, потому что в Украине якобы мало газа.

"Любой кризис бьет не только по Украине, но и по России. Он бьет по имиджу газа. Последний кризис 2009 года стоил очень много всем участникам рынка, но, тем не менее, я уверен, что, несмотря на тяжелую политическую ситуацию и на существующие военные действия, кто-то с горячей головой в России может не остановиться и создать новый искусственный кризис", — сказал глава НАК.

"Надеемся, что его (кризиса — Ред.) не будет, если он будет — мы к нему готовы", — подытожил Коболев.

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Напомним, Украина, Россия и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и в Украину.

Однако стороны не договорились о возобновлении поставок газа Украине, поскольку Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".