В пятницу в Украине - морозы до минус 17

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 6 января, синоптики прогнозируют в Украины снег и сильные морозы, сообщает Украинский гидрометцентр.

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Сообщается, что на западе Украины ожидается снег, температура от —11 до —15 градусов.

На севере также снег, температура воздуха днем составит от —12 до —14 градусов.

В центре Украины также прогнозируют снег, температура от —9 до —17 градусов. В южных областях — снег, температура от —7 до +11 градусов.

На востоке и в Крыму — снег с дождем. Температура в восточных областях будет колебаться от +1 до +3 градусов. В Крыму температура воздуха днем прогреется до +11 градусов.

В Киеве прогнозируется снег, температура днем от —15 до —17 градусов.

Ранее сообщалось, что 6-7 января ожидается резкое снижение температуры ночью до 13-19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза), днем ​​до 11-17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем ​​до 6-13° мороза.