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"Укртрансгаз": "Газпром" увеличил заявку на транзит через Украину

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Пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский сообщил, что из-за похолодания "Газпром" направил увеличенную заявку на транзит в Европу - 278,9 миллиона кубометров.
Укртрансгаз
пресс-служба "Укртрансгаза"

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. "Газпром" увеличил заявку на транзит газа через газотранспортную систему Украины до 278,9 миллиона кубометров, заявил в пятницу пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский.

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Ранее "Укртрансгаз" сообщал, что суточный объем транзита голубого топлива для европейских потребителей составляет 245,6 миллиарда кубометров.

"Газпром" сегодня направил увеличенную заявку на транзит в Европу — 278,9 миллиона кубометров. Конечно, из-за похолодания", — написал Билявский на своей странице в Facebook.

В начале января в Киеве сообщали, что транзит газа через территорию Украины в страны Европы в 2016 году вырос на 23% и составил 82,2 миллиарда кубометров.

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