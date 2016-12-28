"Укртрансгаз": "Газпром" не выдерживает давление газа на ГИС Суджа

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" вновь обвинил "Газпром" в нарушении технических условий договора на транзит газа, заявляя о падении контрактного давления на газоизмерительной станции Сужда.

"Газпром" продолжает не выдерживать контрактное давление: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы. Несмотря на это, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимое давление на западной границе", — написал пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский в среду на своей странице в Facebook.

Ранее "Укртрансгаз" уже несколько раз обвинял "Газпром" в несоблюдение уровня давления на пограничных газоизмерительных станциях (ГИС). В частности, по данным украинской стороны, в ноябре из 30 дней контрактные давления на ГИС Писаревка выдерживались только 12 дней, а на ГИС Суджа стабильно были ниже контрактных условий.

По данным "Укртрансгаза", за 11 месяцев текущего года транзит газа через территорию Украины в страны Европы вырос на 22% и составил 73,5 миллиарда кубометров. "Укртрансгаз" рассчитывает, что по итогам 2017 года транзит составит 80 миллиардов кубов.