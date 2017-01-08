Гримаса деиндустриализации. Почему Украина не будет аграрной супердержавой

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

За два года работа машиностроительных производств в Украине практически свелась на нет. Главным заказчиком и потребителем этой продукции была Россия, политические отношения с которой обострены до предела, а значит, глупо мечтать о поставках туда украинским предприятиям. Заводы, прекратившие свою деятельность, оставили без средств к существованию работников, часть которых уехала за границу в поисках лучшей жизни.

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Однако власть не смущают ни темпы убыли населения, ни темы деиндустриализации страны. Ведь знаменитая украинская земля еще в состоянии давать достаточные для безбедной жизни урожаи. Ее не надо ни учить, ни амортизировать средства — бери и пользуйся, сей, жни и собирай выручку от экспорта.

По данным Госстата, за 11 месяцев 2016 года индекс сельхозпроизводства составил 102,9% по сравнению с таким же периодом 2015 года. Рост в пределах 3% не компенсирует потерь предыдущих периодов, а в ценовом выражении может оказаться даже ниже домайданного 2013 года.

Призрак аграрной супердержавы

Бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт как-то в пылу вдохновения узрел будущее Украины в виде аграрной супердержавы. Как заманчиво стать житницей то ли Европы, то ли всего мира, забывая, что сельское хозяйство прекрасно развивается даже в пустынях государства Израиль, нужно только наладить систему орошения. Да и остальной мир не ждал столетия, чтобы узреть супердержаву, главное достояние которой — сырьевое производство в виде зерна, плодоовощных культур и рапса с подсолнечником.

Резкий рост аграрного производства мог бы компенсировать, по крайней мере, в глазах избирателей, потерю высокотехнологичного производства в виде самолетов, ракет-носителей, военных кораблей и гражданских судов и прочее. Конечно, работникам, которые вместо полной рабочей недели находятся в отпусках за свой счет или вообще вынуждены искать работу за границей, это вряд ли улучшит настроение, как и восприятие власти. Тем не менее, остальная часть, особенно настроенная на ура-патриотический лад земледелие, "садок вишневий" и прочие гештальты аграрной страны могли бы дать новый смысл взамен "безвиза".

Если мечту проверять реальностью, как правило, выскакивают, самые неожиданные большей частью нежелательные казусы. Вот и с агропроизводством так. Чтобы посеять и вырастить урожай, нужны химические удобрения и горюче-смазочные материалы, нужны механизированные средства сбора урожая или животноводческой продукции, нужны современные комплексы для хранения выращенного. Все это обеспечивает так гонимое ныне машиностроение и химическая промышленность. Конечно, можно и удобрения завозить из-за границы, и комбайны покупать там же, в общем, за счет импорта обеспечивать сельское хозяйство необходимым инструментом. После этого зерно по себестоимости сравнивается с каким-нибудь канадским или другим продуктому, в цену которого "зашиты" дотации развитых государств на собственное сельское хозяйство. И дотируют его, чтобы увеличить занятость, автоматически снижая выплату пособий по безработице, и загрузить смежные отрасли, которые обеспечат прирост урожая, а тот, в свою очередь — даст валютные поступления. Круг замыкается: без машиностроения нет ни сельского хозяйства, ни углубленной переработки, а остается только сырье — самый дешевый товар в цепочке добавленной стоимости.

Экс-министр экономики, финансовый аналитик Виктор Суслов констатирует неспособность Украины развивать высокие технологии.

"В первую очередь сокращаются объемы производства сложной и высокотехнологичной продукции, все более явный характер приобретает сырьевая ориентация нашей экономики. Главной причиной этого, бесспорно, является конфликт с Россией, введение взаимных торгово-экономических ограничений и резкое сокращение объемов промышленной кооперации. Единственная отрасль, которая продолжает показывать положительную динамику — это сельское хозяйство и в какой-то мере добывающая промышленность", — считает Суслов.

"Очевидно, что страна с объемом производства ВВП в 2115 долл. на душу населения не может позволить себе развивать науку, образование, общедоступное здравоохранение, иметь атомную энергетику, авиакосмическую промышленность, строить метро и реализовывать любые капиталоемкие проекты", — добавил эксперт.

Назад в архаику

Прогноз посла Пайетта еще не осуществился, а вот исторические аналогии уже возникают. Украинская диаспора возникла как результат обнищания западноукраинских селян, которые в составе Австро-Венгрии не могли ни прокормиться, ни найти работу. В начале ХХ века несколько волн переселения украинцев — от Австралии до Бразилии и Канады — было ни что иное как "голосование ногами" от голодной смерти на родине.

Спустя 100 лет ситуация повторяется: украинцы уезжают на заработки или насовсем, а традиционным экспортом становится зерно и подсолнечное масло.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко на странице в Facebook отметил схожесть процессов миграции из современной Украины с началом ХХ века.

"Я люблю книги по экономической истории. Одним из великих исследователей украинской экономической истории – бесспорно — является ныне покойный и глубокоуважаемый мною профессор Иван Коропецкий (I.S. Koropeckyj), с которым я имел удовольствие первый раз встретиться в Бостоне в 1998 году в Harvard Ukrainian Research Institute. Время от времени я перечитываю отдельные главы его книг и исследований. И вот эта фраза, которой он описывает экономическую ситуацию в период до 1914 года, привела меня в шок. Я видел ее и раньше, но либо не задумывался, либо это не было так остро и болезненно раннее: "В общем, на протяжении всей своей истории Украина не только видела эмиграцию своего населения – в основном состоящую из индивидуумов в наиболее продуктивном возрасте, — но также и потерю части своего национального дохода в другие регионы империи", — отметил Устенко.

"История (в том числе и экономическая) повторяется и ничему не учит! А ведь прошло уже более 100 лет с того периода, который описывает Коропецкий. А у нас снова эмиграция. Страшно, господа!" - добавил он.

Однако, кое-что за сто лет изменилось. Если раньше, согласно нынешней исторической мифологии, Украину нещадно грабила Российская империя в виде той самой потери части национального дохода в другие регионы империи, то теперь национальный доход исчезает в неизвестном направлении. Уже 25 лет как Украина кормит только себя, и с каждым годом это получается все хуже и хуже.

В то же время, обратный исторический процесс привел к тому, что основой экспорта Украины стало, как и 100 лет назад, зерно. Машиностроение находится в коме, горно-металлургический комплекс еще живет, но вскоре тоже может повторить судьбу машиностроения. Если не цены на нефть, то его "добьют" инициативы по увеличению на 25% тарифов на желездорожные грузоперевозки, о чем уже заявил Войцех Бальчун.

С деградацией промышленности может деградировать и сельское хозяйство. Агрокомплексу придется возвращаться назад, в прошлое — от комбайна к сохе. Ведь комбайн нужно где-то купить или произвести. Украинские заводы успешно остановлены, значит, нужно завозить из-за границы, за валюту, и потом долго окупать это средство производства.