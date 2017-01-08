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Гримаса деиндустриализации. Почему Украина не будет аграрной супердержавой

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (175)

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Потеря промышленного потенциала не печалит украинскую власть, которая планирует превратить Украину в аграрную супердержаву по совету бывшего посла США Пайетта. Посол то ли забыл, то ли не знал, что агропроизводство не может прожить без поддержки машиностроения.
Уборка урожая. Архивное фото
REUTERS Eduard Korniyenko

Наталья Печорина, РИА Новости Украина 

За два года работа машиностроительных производств в Украине практически свелась на нет. Главным заказчиком и потребителем этой продукции была Россия, политические отношения с которой обострены до предела, а значит, глупо мечтать о поставках туда украинским предприятиям. Заводы, прекратившие свою деятельность, оставили без средств к существованию работников, часть которых уехала за границу в поисках лучшей жизни.

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Однако власть не смущают ни темпы убыли населения, ни темы деиндустриализации страны. Ведь знаменитая украинская земля еще в состоянии давать достаточные для безбедной жизни урожаи. Ее не надо ни учить, ни амортизировать средства — бери и пользуйся, сей, жни и собирай выручку от экспорта.

По данным Госстата, за 11 месяцев 2016 года индекс сельхозпроизводства составил 102,9% по сравнению с таким же периодом 2015 года. Рост в пределах 3% не компенсирует потерь предыдущих периодов, а в ценовом выражении может оказаться даже ниже домайданного 2013 года.

Призрак аграрной супердержавы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Агро-2016
kmu.gov.ua
"Агро-2016": Гройсман отказался от вина и черешни

Бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт как-то в пылу вдохновения узрел будущее Украины в виде аграрной супердержавы. Как заманчиво стать житницей то ли Европы, то ли всего мира, забывая, что сельское хозяйство прекрасно развивается даже в пустынях государства Израиль, нужно только наладить систему орошения. Да и остальной мир не ждал столетия, чтобы узреть супердержаву, главное достояние которой — сырьевое производство в виде зерна, плодоовощных культур и рапса с подсолнечником.

Резкий рост аграрного производства мог бы компенсировать, по крайней мере, в глазах избирателей, потерю высокотехнологичного производства в виде самолетов, ракет-носителей, военных кораблей и гражданских судов и прочее. Конечно, работникам, которые вместо полной рабочей недели находятся в отпусках за свой счет или вообще вынуждены искать работу за границей, это вряд ли улучшит настроение, как и восприятие власти. Тем не менее, остальная часть, особенно настроенная на ура-патриотический лад земледелие, "садок вишневий" и прочие гештальты аграрной страны могли бы дать новый смысл взамен "безвиза".

Если мечту проверять реальностью, как правило, выскакивают, самые неожиданные большей частью нежелательные казусы. Вот и с агропроизводством так. Чтобы посеять и вырастить урожай, нужны химические удобрения и горюче-смазочные материалы, нужны механизированные средства сбора урожая или животноводческой продукции, нужны современные комплексы для хранения выращенного. Все это обеспечивает так гонимое ныне машиностроение и химическая промышленность. Конечно, можно и удобрения завозить из-за границы, и комбайны покупать там же, в общем, за счет импорта обеспечивать сельское хозяйство необходимым инструментом. После этого зерно по себестоимости сравнивается с каким-нибудь канадским или другим продуктому, в цену которого "зашиты" дотации развитых государств на собственное сельское хозяйство. И дотируют его, чтобы увеличить занятость, автоматически снижая выплату пособий по безработице, и загрузить смежные отрасли, которые обеспечат прирост урожая, а тот, в свою очередь — даст валютные поступления. Круг замыкается: без машиностроения нет ни сельского хозяйства, ни углубленной переработки, а остается только сырье — самый дешевый товар в цепочке добавленной стоимости.

Экс-министр экономики, финансовый аналитик Виктор Суслов констатирует неспособность Украины развивать высокие технологии.

Пшеница
REUTERS Mohamed Abd El Ghany
Цифры года и большой миф об Украине – аграрной сверхдержаве

"В первую очередь сокращаются объемы производства сложной и высокотехнологичной продукции, все более явный характер приобретает сырьевая ориентация нашей экономики. Главной причиной этого, бесспорно, является конфликт с Россией, введение взаимных торгово-экономических ограничений и резкое сокращение объемов промышленной кооперации. Единственная отрасль, которая продолжает показывать положительную динамику — это сельское хозяйство и в какой-то мере добывающая промышленность", — считает Суслов.

"Очевидно, что страна с объемом производства ВВП в 2115 долл. на душу населения не может позволить себе развивать науку, образование, общедоступное здравоохранение, иметь атомную энергетику, авиакосмическую промышленность, строить метро и реализовывать любые капиталоемкие проекты", — добавил эксперт. 

Назад в архаику

Прогноз посла Пайетта еще не осуществился, а вот исторические аналогии уже возникают. Украинская диаспора возникла как результат обнищания западноукраинских селян, которые в составе Австро-Венгрии не могли ни прокормиться, ни найти работу. В начале ХХ века несколько волн переселения украинцев — от Австралии до Бразилии и Канады — было ни что иное как "голосование ногами" от голодной смерти на родине. 

Спустя 100 лет ситуация повторяется: украинцы уезжают на заработки или насовсем, а традиционным экспортом становится зерно и подсолнечное масло.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко на странице в Facebook отметил схожесть процессов миграции из современной Украины с началом ХХ века.

Уборка урожая. Архивное фото
REUTERS Eduard Korniyenko
Украина – аграрная сверхдержава. Подсчитываем убытки

"Я люблю книги по экономической истории. Одним из великих исследователей украинской экономической истории – бесспорно — является ныне покойный и глубокоуважаемый мною профессор Иван Коропецкий (I.S. Koropeckyj), с которым я имел удовольствие первый раз встретиться в Бостоне в 1998 году в Harvard Ukrainian Research Institute. Время от времени я перечитываю отдельные главы его книг и исследований. И вот эта фраза, которой он описывает экономическую ситуацию в период до 1914 года, привела меня в шок. Я видел ее и раньше, но либо не задумывался, либо это не было так остро и болезненно раннее: "В общем, на протяжении всей своей истории Украина не только видела эмиграцию своего населения – в основном состоящую из индивидуумов в наиболее продуктивном возрасте, — но также и потерю части своего национального дохода в другие регионы империи", — отметил Устенко.

"История (в том числе и экономическая) повторяется и ничему не учит! А ведь прошло уже более 100 лет с того периода, который описывает Коропецкий. А у нас снова эмиграция. Страшно, господа!" - добавил он.

Однако, кое-что за сто лет изменилось. Если раньше, согласно нынешней исторической мифологии, Украину нещадно грабила Российская империя в виде той самой потери части национального дохода в другие регионы империи, то теперь национальный доход исчезает в неизвестном направлении. Уже 25 лет как Украина кормит только себя, и с каждым годом это получается все хуже и хуже.

В то же время, обратный исторический процесс привел к тому, что основой экспорта Украины стало, как и 100 лет назад, зерно. Машиностроение находится в коме, горно-металлургический комплекс еще живет, но вскоре тоже может повторить судьбу машиностроения. Если не цены на нефть, то его "добьют" инициативы по увеличению на 25% тарифов на желездорожные грузоперевозки, о чем уже заявил Войцех Бальчун.

С деградацией промышленности может деградировать и сельское хозяйство. Агрокомплексу придется возвращаться назад, в прошлое — от комбайна к сохе. Ведь комбайн нужно где-то купить или произвести. Украинские заводы успешно остановлены, значит, нужно завозить из-за границы, за валюту, и потом долго окупать это средство производства.

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