Сертификаты на 400 кг золота изъяты у рейдеров из агрохолдинга - СБУ

Служба безопасности Украины

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в ходе обысков в рамках рейдерства в одном из агрохолдингов изъяла 60 кг в слитках и сертификаты на золотые слитки на 400 кг, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственные действия прошли в офисах предприятий, входящих в структуру холдинга и домах чиновников, причастных к противоправной деятельности. Во время обысков правоохранители изъяли почти 390 тыс долларов и 10 тыс евро наличности, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела", — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины Обыски у рейдеров из агрохолдинга

Пяти должностным лицам агрохолдинга уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее производитель бытовой техники Redmond заявил о рейдерском захвате.