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Бальчун: одобрено повышение ж/д тарифов в 2017 г

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Бальчун отметил, что "тарифный комитет министерства утвердил нашу позицию по повышению тарифов на следующий год". Он не сообщил, какой процент повышения согласован Министерством инфраструктуры.
Генеральный директор публичного акционерного общества Укрзализныця, гражданин Польши Войцех Бальчун
Украинское фото

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании "Укрзализныця" повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году, сообщил на пресс-конференции глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун.

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"Тарифный комитет министерства утвердил нашу позицию по повышению тарифов на следующий год", — сказал он, не уточнив при этом, какой процент повышения в конечном итоге согласован Министерством инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина планирует в 2017 году провести программу модернизации администрации украинских железных дорог "Укрзализныця" и закупить почти 9 тысяч новых грузовых и пассажирских вагонов.

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