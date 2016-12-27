Бальчун: одобрено повышение ж/д тарифов в 2017 г

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании "Укрзализныця" повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году, сообщил на пресс-конференции глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун.

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"Тарифный комитет министерства утвердил нашу позицию по повышению тарифов на следующий год", — сказал он, не уточнив при этом, какой процент повышения в конечном итоге согласован Министерством инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина планирует в 2017 году провести программу модернизации администрации украинских железных дорог "Укрзализныця" и закупить почти 9 тысяч новых грузовых и пассажирских вагонов.