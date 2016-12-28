Украина – аграрная сверхдержава. Подсчитываем убытки

Денис Гаевский – аналитик, специально для РИА Новости Украина

С 2014 года структура украинской экономики существенно упростилась. Обвальная "декоммунизация" перерабатывающей промышленности привела к тому, что ключевой отраслью экономики стало сельское хозяйство (удельный вес в экспорте вырос с 28% до 38-40%). Бывший американский посол Джеффри Пайетт даже заявил, что Украина способна стать "аграрной сверхдержавой". И если у оппозиционной общественности это резонансное заявление вызвало горькую иронию, то правящий класс взял данную концепцию на вооружение.

Однако развитие украинского сельского хозяйства объективно затруднено в силу целого ряда причин. Прежде всего, уменьшается спрос на продовольствие внутри страны – в силу депопуляции Украины и падения покупательной способности населения, выживающего в условиях "экономики суррогатов и полуфабрикатов". Ограничены и экспортные возможности украинских аграриев – квоты ЕС, санкции РФ, блокада части Донбасса, Крыма, Приднестровья. Кроме того, эмбарго на отдельные виды отечественной аграрной продукции в 2016 году вводили страны Персидского залива, Чехия, Израиль, Молдавия, Белоруссия (в т.ч. из-за эпидемии африканской чумы свиней). К слову, ключевой внешний потребитель продукции украинского АПК (около 50%) – вовсе не Европа, а страны Восточной и Южной Азии, а также Ближнего Востока.

В то же время, рост экспорта украинских зерновых в 2016 "уперся" в инфраструктурные проблемы – нехватку вагонов-зерновозов, перегруженность железной дороги (в связи с необходимостью вывозить уголь из портов), а также дефицит элеваторов. Что в свою очередь, приводит к потере части урожая и убыткам зернотрейдеров.

С другой же стороны, выбранная политэкономическая модель на экспорт продукции нулевого передела явно тупиковая, поскольку:

а) не создает практически никакой добавленной стоимости;

б) создает крайне мало новых рабочих мест;

в) приводит только к обогащению класса оффшорных латифундистов, "вымывающих" валюту из страны;

г) создает коррупционные риски в части возврата НДС экспортерам.

А если же учесть стоимость восстановления автомобильных дорог, угробленных перегруженными зерновозами, то рентабельность украинского сельского хозяйства приближается и вовсе к нулевой отметке. Кстати, "Укравтодор" недавно заявил, что 97% дорог находятся "в плохом состоянии".

На фоне увеличения физических объемов поставок продукции за рубеж валютная выручка продолжает систематически падать в связи с рекордно низкими ценами на сельскохозяйственное сырье на мировых рынках: 2013 – $17 млрд, 2014 – $16,7 млрд, 2015 – $14,6 млрд, 2016 (январь-октябрь) – $11,8 млрд. Развитие ГМО-технологий вкупе с продолжением стагнации мировой экономики едва ли будут способствовать повышению сырьевых цен.

Индекс объема производства выглядит следующим образом: 2013 – "плюс" 13,3%, 2014 – "плюс" 2,2%, 2015 – падение на 4,8%, 2016 (январь-ноябрь) – рост на 2,9%. Не добавляет оптимизма и увеличение удельного веса экспорта культур, истощающих почву – кукурузы, рапса, семян подсолнуха, на фоне падения экспорта готовых продуктов питания ($3 млрд в 2014 против $1,8 млрд за 10 месяцев 2016). В период Януковича рассматривалась идея создания совместно с Россией и Казахстаном зернового картеля (этакого "зернового ОПЕК") для влияния на ценовую конъюнктуру на мировых биржевых площадках, однако спешный курс на евроинтеграцию (подписание Соглашения об ассоциации) воспрепятствовал реализации данных планов.

Отдельно стоит сказать, что, несмотря на хорошие урожаи последних лет (около 60 млн тонн), цены на хлебобулочные изделия и подсолнечное масло внутри страны двигались только в одном направлении – вверх.

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Нерадужным ожидается 2017 год для аграриев, работающих на внутренний рынок – в госбюджете на следующий год предусмотрена отмена спецрежима НДС, вместо которого будут введены целевые дотации общим фондом 4-5,5 млрд грн. Украинские политические и экономические реалии таковы, что эти дотации будут распределяться исключительно между "приближенными" к профильному министерству. Вероятнее всего, подобный шаг приведет к банкротству мелких фермерских хозяйств и очередному витку повышения цен на продукты питания.

Даже если согласиться с тезисом, что отныне ключевой отраслью украинской экономики должно стать сельское хозяйство, то оно требует развития смежных отраслей – химпрома (производство минеральных удобрений), машиностроения (производство сельскохозяйственной техники), нефтепереработки (для удешевления цены моторного топлива). Однако что наблюдается в данных отраслях? Полная "декоммунизация"!

Так, в период 2015-2016 Украина превратилась из нетто-экспортера в нетто-импортера минеральных удобрений (тут и Фирташу большой "привет") – в 2016 дефицит составил $174 млн, в 2016 (за 10 месяцев) – $423 млн.

По производству сельскохозяйственной техники серьезнейший удар был нанесен еще в 1990-ых, а за последнюю пятилетку с промышленной карты Украины окончательно исчезли Днепропетровский комбайновый завод и "Львовсельмаш".

Из 6 НПЗ на четверть своей проектной мощности работает только Кременчугский (принадлежащий бизнес-группе "Приват" Коломойского), притом качество производимого на Полтавщине топлива явно уступает импортным аналогам. Функционирует также Шебелинский ГПЗ (входит в структуру госкомпании "Укргаздобыча"), однако данных мощностей явно недостаточно, что приводит к зависимости Украины от привязанного к курсу доллара (евро) импортного топлива на 75-80%.

В общем, куда ни кинь – всюду клин. На чем будет выстраиваться парадигма развития украинской экономики – решительно непонятно. Даже экстенсивное развитие сельского хозяйства требует немалых капиталовложений в воссоздание и модернизацию промышленного производства. Снимать мораторий на продажу земли? Очень неоднозначный шаг, который может обернуться непрогнозируемыми социальными последствиями. Как ни крути, но Украине жизненно необходима новая индустриализация.