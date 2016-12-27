Цифры года и большой миф об Украине – аграрной сверхдержаве

Виталий Филипповский, политический аналитик

Слова американского посла наши власти приняли как руководство к действию, поэтому весь 2016 год был посвящен стремительной деиндустриализации Украины.

Пайет, конечно, делая это заявление, откровенно издевался, прекрасно понимая, что во всем мире нет ни то, что аграрной сверхдержавы, но даже аграрной страны со стабильно растущим ВВП. Но в тот момент, нужно было дать нашим власть имущим псевдообоснование резкого падения темпов промышленного производства и забить голову уже давно устаревшим мифом о "сфере услуг" и "сумасшедшем потенциале АПК".

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Самое смешное, что АПК действительно важнейшая отрасль экономики, способная быть одним из ее двигателей и сферой занятости для миллионов граждан. Но это максимум 20% экономики. Реальный же экономический рост дают отрасли с высокой прибавочной стоимостью, такие как машиностроение, авиастроения, химия и пусть сырьевая, но имеющая стабильно высокий спрос металлургия. В прошлом реальный сектор экономики Украины состоял именно из этих отраслей. Часть из них были даже наукоемкими и при должной поддержке государства могли выйти на лидерские позиции во всем мире.

Но мы уцепились за смехотворную формулировку "аграрной сверхдержавы" и начали уверенно идти навстречу этому "почетному статусу".

Сейчас власть пытается ставить себе в заслугу номинальный рост ВВП, который действительно наблюдается в 2016 году. Но можно ли всерьез рассматривать рост ВВП в третьем квартале в 1,7% на фоне прошлогоднего падения почти на 10%? Вопрос риторический. В нашей стране в последние годы очень любят такие фокусы со статистикой. Ведь формально после двух- и трехкратного падения любую статистическую погрешность можно выдать за "сумасшедший" рост.

Давайте возьмем такой объективный показатель как экспорт. Ведь именно он аккумулирует валютную выручку и влияет на доходную часть украинского бюджета. Даже в сравнении с еще более провальным по общим экономическим показателями 2015 годом, экспорт в 2016 году просел на 8%. Если сравнивать с докризисным 2013 годом, то мы упали почти в 2 раза. Что интересно, падение касается и стран ЕС. Потому что в относительных показателях доля ЕС в структуре экспорта выросла с 22 до 32%, а в абсолютных, т.е. в реальных деньгах – продолжает падать.

Украинское машиностроение пребывает в глубоком пике. Даже на фоне общего роста в несколько символических процентов эта отрасль продолжает стагнировать. И здесь самый печальный показатель – сокращение ее доли с общей структуре реализуемой продукции – всего 6,6%. Всему виной – потеря традиционных рынков сбыта и невозможность найти новые.

Отдельная боль – нынешнее состояние украинского авиастроения. Мы одна из немногих стран в мире, которая способна обеспечивать полный цикл производства собственных самолетов. Но последняя передача готового самолета заказчику нашим флагманов ГП "Антонов" состоялась больше года назад. Все еще туманные перспективы у новых проектов Ан-178 и печально известного самолета "Мрия". Единственный позитив – буквально на прошлой неделе власть наконец освободила авиастроительную отрасль от уплаты НДС.

С металлургией ситуация не менее сложная. Но здесь есть объективные факторы – потеря контроля над частью предприятий Донбасса и снижения цен на внешних рынках. Если по итогам 2013 года в стране было произведено 29,1 млн тонн чугуна и 32,7 млн тонн стали, то в 2015-м эти показатели составили 21,9 млн тонн и 22,9 млн тонн соответственно. В первой половине 2016 года ситуация на фоне падения несколько улучшилась – выплавка выросла на 10%. Но это никак не решает проблемы с рентабельностью производства и поиском рынков сбыта. Собственники выжимают последние соки из предприятий, а государство полностью самоустранилось от решения комплексных проблем отрасли. Запаса прочности хватит еще на несколько лет. Без модернизации производства и диверсификации поставок украинская металлургия рискует окончательно обвалиться.

В этих условиях власть пытается выдать положительную динамику в аграрном секторе за успешное выполнение наставлений господина Пайета. Действительно, по итогам 2016 года объем экспорта продовольствия из Украины в денежном выражении составит около 15 млрд долл, что на 13% выше показателя 2015 года. Но так, на заметку, в 2013 году Украина только от экспорта металла получила 14 млрд. долл (!). Комментарии, пожалуй, излишни. Отмечу лишь, что даже аграрии весь 2016 год провели в баталиях с правительством за сохранение для себя спецрежима уплаты НДС. Пока правительство даже в АПК меняет краткосрочные налоговые поступление на стимулы для развития стратегической для себя отрасли.

Общий итог – построение аграрной державы в Украине идет опережающими темпами. Специалисты, правда, отмечают, что для занятости в АПК стране необходимо максимум 10 млн. человек, но это мелочи, на которые не стоит обращать внимание. Все идет к тому, что 2017 году станет в этом отношении достойным приемником своего предшественника.