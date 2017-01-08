Крым начал получать газ из Краснодарского края

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. В Крым начал поступать газ из Краснодарского края по новому газопроводу, но только в рамках пуско-наладочных работ, сообщил РИА Новости член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются.

"В системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребление нашего полуострова", — подчеркнул депутат.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения компанией-строителем ряд предписаний со стороны Ростехнадзора.