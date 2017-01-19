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    "Газпром" не давал скидок потребителям ЕС в конце 2016 г и не планирует

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    В "Газпроме" сообщили, что специальных скидок в четвертом квартале потребители в ЕС не получали и они не предусматрены как минимум в ближайшее время.
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    УНИАН Давыдова Александра

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. "Газпром" в четвертом квартале 2016 года не предоставлял специальных скидок на газ европейским потребителям и не планирует предоставлять их в ближайшем будущем, сообщил заместитель начальника департамента экспорта "Газпром экспорта" Михаил Мальгин, передает Прайм.

    "Специальных скидок в четвертом квартале (для потребителей в ЕС — ред.) мы не давали", — сказал Мальгин в ходе телефонной конференции.

    "Специальных скидок у нас не было и мы не предусматриваем как минимум в ближайшее время", — добавил он.

    Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что Украина с 15 января нарастила темпы отбора газа из хранилищ (ПХГ) более чем на 40% при запасах в объеме ниже 11 миллиардов кубометров, это вызывает опасения "Газпрома" относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ.

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