"Газпром" не давал скидок потребителям ЕС в конце 2016 г и не планирует

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. "Газпром" в четвертом квартале 2016 года не предоставлял специальных скидок на газ европейским потребителям и не планирует предоставлять их в ближайшем будущем, сообщил заместитель начальника департамента экспорта "Газпром экспорта" Михаил Мальгин, передает Прайм.

"Специальных скидок в четвертом квартале (для потребителей в ЕС — ред.) мы не давали", — сказал Мальгин в ходе телефонной конференции.

"Специальных скидок у нас не было и мы не предусматриваем как минимум в ближайшее время", — добавил он.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что Украина с 15 января нарастила темпы отбора газа из хранилищ (ПХГ) более чем на 40% при запасах в объеме ниже 11 миллиардов кубометров, это вызывает опасения "Газпрома" относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ.

Читайте также — Tageszeitung: Киев и Москва вновь на пороге газовой войны?