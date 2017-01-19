"Нафтогаз" не будет покупать газ у "Газпрома" без допсоглашения

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" не подавал заявок "Газпрому" на поставки российского газа, говорится в сообщении, опубликованном на странице "Нафтогаза" в Facebook.

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Ранее в четверг вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в комментарии РИА Новости заявил, что Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства, но юридический аспект поставок пока не урегулирован.

"Российские журналисты нас спрашивают, не присылали ли мы заявку "Газпрому" на поставку газа. Нет. В декабре "Газпром" отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение, которое регулирует спорные вопросы (по поставкам газа — ред.) до решения суда",- говорится в сообщении.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что повышенные темпы отбора Киевом газа из подземных хранилищ вызывают обеспокоенность относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ. По данным "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах Украины на 17 января составил 10,872 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,65%.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозировал, что к началу марта запасы газа в украинских газовых хранилищах снизятся до 8 миллиардов кубометров. При этом он уверен, что имеющихся запасов топлива хватит для прохождения зимы. Кроме того "Нафтогаз" планирует импортировать в феврале около 1 миллиарда кубов газа из ЕС.

Украина впервые в этом году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года. Представители "Нафтогаза" утверждают, что уровень запасов газа в украинских ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой. Российские власти, однако, были обеспокоены недостаточной заполненностью украинских ПХГ к началу отопительного сезона.