Украина, газ, транзит, мороз. Запасов в ПХГ на всех не хватит

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Украина вошла в отопительный сезон 2016 — 2017 годов с запасами газа, которые оказались ниже двух предыдущих отопительных периодов. При этом, весь расчет руководства "Нефтегаза" строился исключительно на ожиданиях такой же теплой зимы, какой были и две предыдущие. Хотя прогнозы были противоположными — зима обещает быть холодной и затяжной.

Помимо того, что среднесуточная температура ноября и декабря 2016 года были ниже, чем в 2015 году, в январе морозная погода началась раньше традиционных крещенских морозов.

Привет от Деда Мороза

Пока в СМИ разогревают тему прогрессивности празднования Рождества, как у католиков, накануне Нового года, погодные условия подтверждают верность православного календаря именно для Украины. Как известно, праздник Крещения сопровождается морозами, названными крещенскими — холодает иногда буквально за день до 19 января и низкая температура сопровождает желающих искупаться в проруби. В этом году двадцатиградусные морозы пришли уже на Рождество, с 6 на 7 января температура воздуха ночью понизилась до 13-19° мороза, а в западных, северных и центральных областях местами — до 20-26° ниже нуля.

Понижение температуры требует повышенного расхода газа из подземных хранилищ газа (ПХГ). Правда, в морозные дни уровень отбора газа из ПХГ, по данным "Укртрансгаза" не превысил 100 млн кубов. Например, 7 января 2017 года из хранилищ было отобрано 89,6 млн кубов газа, хотя годом ранее 8 января, этот показатель составил 109,5 млн кубометров газа в сутки.

На практике это означает, что лимиты объемов газа для теплокоммунэнерго снижены по сравнению с 2015 годом, а в домах украинцев стало холоднее. Жители многоквартирных домов массово жаловались на холодные батареи, а частные домохозяйства — на понижение давления. Но "Нефтегаз" все проблемы "соломенного газа" списал на нерадивых коммунальщиков, которые не умеют отрергулировать давление газа в условиях низкой температуры.

"На Рождество с севера прибудет морозец. Хорошо, что в подземках имеем почти 12 млрд кубов газа и что "Укртрансгаз", как всегда, на страже", — сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", размещенном на официальной странице НАК в Facebook.

На самом деле, это не хорошо, а плохо. Еврокомиссия требовала от "Нефтегаза" формирования запасов на уровне 19 млрд кубов, Кабмин Украины тоже сгоряча присоединился к этим требованиям, но потом понизил их, оставив формирование резерва газа на усмотрение руководства компании. В итоге, Украина вошла в зиму с запасом газа на уровне 14,5 млрд кубометров.

В ноябре 2016 года из хранилищ было отобрано 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки). декабре 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем – 50,6 млн куб. м/сутки). По прогнозу оператора, Украина войдет в февраль с запасами газа от 9,4 до 10,1 млрд куб. м. Февраль, хоть и короткий, но зимний месяц, а в марте температура тоже может быть достаточно низкой, если оправдаются прогнозы по затяжной зиме.

Все это говорит о крайне неблагоприятном сценарии. Как минимум, может повториться ситуация 2009 года, но последствия будут гораздо хуже.

Повторение пройденного

Начало 2009 года в Киеве было крайне "горячим" несмотря на низкую температуру за окном. Юлия Тимошенко, на тот момент премьер-министр Украины, заявила о срыве переговоров между "Газпромом" и "Нефтегазом" о поставках российского газа. В этом она обвинила украинских политиков, которые хотели сохранить в договоре посредника в лице "РосУкрЭнерго". В ту морозную зиму отсутствие договора о цене на газ и о транзите оказались для Европы слишком бодрящими. Официально никто не подтвердил несанкционированный отбор газа из российского транзита, но неофициально такие допущения витали в воздухе.

Тимошенко добилась своего, исключив подконтрольную Дмитрию Фирташу и "Газпрому" компанию из схемы покупки газа Украиной, но цена от этого не выиграла. Наоборот, стоимость газа для Украины теперь рассчитывалась в привязке к ценам на нефть, что в момент пиковой стоимости "черного золота" равнялось 400-500 долларов за тысячу кубов.

Тогда десятелетний контракт, согласованный Тимошенко лично с Владимиром Путиным представители украинской власти не без основания называли кабальным. Они и подумать не могли, что через десять лет нефть опустится до 34-55 долларов за баррель, а повышение цены до 50 долларов и выше будет восприниматься как большая победа, для чего понадобится даже общее ограничение добычи со стороны членов ОПЕК и других стран.

Позже подозрения на несанкционированный отбор газа родились в 2012 году, когда в затяжную зиму запасов газа в ПХГ (больше 20 млрд кубов) не хватило для поддержания необходимого давления для транзита газа и одновременно — для ТКЭ на отопление жилых домов. В период жестких и длительных морозов, которые длились не меньше недели в конце января, пришлось выбирать — или поднимать достаточно газа для обеспечения нужд населения или оставить побольше газа в хранилищах для обеспечения транзита. В тот раз украинское руководство выбрало население. А в этот раз?

Транзит превыше всего?

"Нефтегаз", скорее всего, сделает все возможное и невозможное, чтобы избежать обвинений в блокировании транзита российского газа в Европу.

Еще в декабре глава Минэнерго РФ Александр Новак написал письма вице-президенту ЕК по энергосоюзу Марошу Шефчовичу и министрам ряда европейских стран, в которых заявил о незаконности наложения Украиной антимонопольного штрафа на "Газпром" и рисках, которые он создает для транзита российского газа в Европу.

В то же время в "Нафтогазе Украине" заявляют, что в Европе могут недополучить российский газ, но не по вине транзитера. "А теперь внимательно следим, что происходит. Арктические холода коснулись Украины лишь краешком и лишь на несколько дней. Настоящие холода — в России. Полностью вероятна ситуация, когда „Газпрому“ не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС. Тогда крайними попытаются сделать нас. Наше дело — публичность. Ждем излюбленную песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из собственных подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать „Газпрому“ нашими запасами, когда ему не хватает, в Украине нет", — говорится в записи на сайте компании в Facebook.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что дажа при отборе 80-100 миллионов кубометров, на оставшиеся 1,5 месяца зимы и на март можно растянуть запасы газа в ПХГ, и даже останется какой-то буферный запас.

"Если будет совсем холодно, если морозы —15-20 градусов продержатся дней пятнадцать, то можем и не дотянем. Если будет держаться такая погода как сейчас, то дотянуть до весны можно. Но есть и другой аспект этой проблемы. Необходимо покрывать суточные пики потребления газа", - отметил Марунич.

"По мере истощения запасов газа эти пики будет все сложнее и сложнее покрывать. Если в феврале ударят морозы и продержатся неделю — полторы, возникнут реальные проблемы. Руководство "Нефтегаза" это понимают, и предлагают цинично-фантастические варианты. Например, использовать инфраструктуру на украинско-словацкой границе для реверса газа в Украину, хотя это прямо запрещено контрактом с "Газпромэкспорт"… Возникает вопрос, что будет с транзитом в Европу в том числе? Что в Нефтегазе будут делать, я не знаю", - добавил эксперт.

По его мнению, "Нефтегаз" пойдет на любые действия, чтобы избежать обвинений в срыве транзита газа в Европу.

"Скорее всего, при теплой зиме газа хватит, но риски покрытия пиков потребления существенно возрастают по мере завершения зимы. Я думаю, что "Нефтегаз" не будет покрывать пики, например, отключит промпотребителей, и сделает все для обеспечения транзита. Если они ограничат транзит, будет грандиозный скандал, и прямой повод для обращения "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж. Я думаю, что в "Нефтегазе" этого не допустят", - подчеркнул Марунич.

Только теплая и не очень затяжная зима может спасти реноме Украины как страны, которая может обеспечить бесперебойный транзит газа европейским потребителям. Это очень актуально в свете планов "Газпрома" отказаться от транзита украинского газа через Украину после 2019 года, завершения действия нынешнего контракта, который, кстати, оспаривается в Стокгольмском арбитраже.

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Если это произойдет, то Украина останется без транзита, а интерес к "Северному потоку-2" резко возрастет. Как и к другой обходной магистрали — "Турецкому потоку". Хотя еще в 2007-2008 годах планы строительства обходных газопроводов в Украине никто серьезно не воспринимал. К сожалению, нынешняя ситуация мало чем отличается от того времени.