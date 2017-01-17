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    "Нафтогаз" намерен в феврале импортировать около 1 млрд кубов газа

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (433)

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    Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания намерена купить газ на кредитные средства в феврале-марте, а объем и сроки закупки газа будут зависеть от температурного режима зимой и весной.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" планирует в феврале импортировать около 1 миллиарда кубометров природного газа, сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

    Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "У нас был план по импорту – приблизительно 35-37 (миллионов кубометров в сутки – ред.), но возможно, мы его немножко увеличим", — цитирует Витренко агентство УНИАН.

    По словам Витренко, "Нафтогаз" планирует проводить закупку газа на эти средства в феврале и марте текущего года.

    "Планируем выбрать (купить газ на кредитные средства ред.) в феврале-марте", – сказал Витренко, добавив, что объем и сроки закупки газа будут зависеть от температурного режима зимой и весной этого года.

    В конце 2016 года "Нафтогаз Украины" подписал соглашение о привлечении кредитной линии под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа. Соглашение также предусматривает, что "Нафтогаз" сможет использовать кредит на закачку газа как с западного, так и с восточного направлений. Решение о направлениях импорта газа будут приниматься на основании конкурентоспособности предложений поставщиков.

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