Шефчович: проблем с транзитом газа из РФ через Украину в ЕС не ожидается

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Проблем с транзитом российского газа через Украину в ЕС этой зимой не ожидается, заявил РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, сообщает Прайм.

"Мы не предвидим каких-либо проблем… Я думаю, что, несмотря на холодную зиму, транзит через Украину будет гладким в этом году", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Украина впервые в этом году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате Украина начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

Представители "Нафтогаза" и чиновники утверждают, что уровень запасов газа в украинских ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит российского газа в Европу зимой.

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