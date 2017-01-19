наверх
19.01.201714:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Россия

    "Газпром" опасается за прохождение Украиной пиков спроса на газ зимой

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (439)

    (обновлено: )54
    Впереди еще два с половиной месяца отопительного сезона, и прохождение Украиной пиков спроса на газ в этот холодный период вызывает у "Газпрома" серьезные опасения, заявил глава компании Алексей Миллер.
    Председатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Украина с 15 января нарастила темпы отбора газа из хранилищ (ПХГ) более чем на 40% при запасах в объеме ниже 11 миллиардов кубометров, это вызывает опасения "Газпрома" относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

    Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
    RIA News Андрей Александров | Перейти в фотобанк
    Украина, газ, транзит, мороз. Запасов в ПХГ на всех не хватит

    "Газпром" по оперативным данным видит, что запасы газа в украинских ПХГ упали ниже 11 миллиардов кубометров — до 10,8 миллиарда кубометров. Суточный отбор из хранилищ вырос с 15 января более чем на 40%. Впереди еще два с половиной месяца отопительного сезона, и прохождение Украиной пиков спроса на газ в этот холодный период вызывает у нас серьезные опасения", — сказал Миллер.

    Миллер 11 января отмечал, что Украина вышла на очень высокие, более 80 миллионов кубометров в сутки, объемы отбора газа из ПХГ, в которых запасы голубого топлива к зиме были на рекордно низком уровне. По данным "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах Украины на 17 января составил 10,872 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,65%.

    Читайте также — Tageszeitung: Киев и Москва вновь на пороге газовой войны?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме
    Смена власти в США
    Надежда Савченко в Подольском райсуде Киева
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко