"Газпром" опасается за прохождение Украиной пиков спроса на газ зимой

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Украина с 15 января нарастила темпы отбора газа из хранилищ (ПХГ) более чем на 40% при запасах в объеме ниже 11 миллиардов кубометров, это вызывает опасения "Газпрома" относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Газпром" по оперативным данным видит, что запасы газа в украинских ПХГ упали ниже 11 миллиардов кубометров — до 10,8 миллиарда кубометров. Суточный отбор из хранилищ вырос с 15 января более чем на 40%. Впереди еще два с половиной месяца отопительного сезона, и прохождение Украиной пиков спроса на газ в этот холодный период вызывает у нас серьезные опасения", — сказал Миллер.

Миллер 11 января отмечал, что Украина вышла на очень высокие, более 80 миллионов кубометров в сутки, объемы отбора газа из ПХГ, в которых запасы голубого топлива к зиме были на рекордно низком уровне. По данным "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах Украины на 17 января составил 10,872 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,65%.

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