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Уровень заполнения хранилищ газа опустился ниже 37%

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ЕС - Украина - РФ: снова газ (424)

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Объем газа в подземных хранилищах Украины на 9 января составил 11,376 миллиарда кубометров. Согласно данным "Укртрансгаза", уровень заполнения за сутки снизился на 0,73%.
Газораспределительная станция. Архивное фото
REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Данные на сайте "Укртрансгаза" свидетельствуют, что объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 9 января составил 11,376 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,73%.

Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
RIA News Андрей Александров | Перейти в фотобанк
Украина, газ, транзит, мороз. Запасов в ПХГ на всех не хватит

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 36,76% с 37,03% в предыдущий день.

Ранее, 6 января, "Укртрансгаз" сообщил, что Украина увеличила отбор газа из хранилищ до 100 миллионов кубометров в сутки в связи с морозами. Однако "Нафтогаз" сообщил 10 января, что Украина в целом с начала отопительного сезона, несмотря на текущее похолодание, сократила отбор газа из своих ПХГ на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона.

Пресс-служба Кабмина 10 января сообщила, что премьер Владимир Гройсман в ходе разговора по телефону с вице-президентом ЕК Марошем Шевчовичем заверил его в надежности транзита газа.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС. В ноябре 2016 года "Нафтогаз" заявил, что готов возобновить закупки газа из РФ на условиях предыдущих "зимних пакетов".

Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и Украину. Однако "Нафтогаз" сообщил, что стороны не договорились о возобновлении поставок газа, Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати". Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 15 декабря заявил, что компания, скорее всего, до конца зимы не будет покупать газ у "Газпрома".

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