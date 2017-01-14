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Энергетика за неделю: рост тарифов, остановка ОПЗ и цена газа для Украины

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Экономика Украины. Падение гривны (216)

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Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что международные кредиторы МВФ требуют от Кабмина реализовать реформу, согласно которой поквартально должен осуществляться перерасчет цены на газ.
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
РИА Новости Украина Евгений Котенко

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Импортный газ подорожал для Украины. Как сообщает Министерство экономического развития, в декабре 2016 года страна закупала импортный газ по цене 230 долларов за тысячу кубометров. 

В ноябре цена с учетом таможенных операций составляла около 189 долларов за тысячу кубометров. А в декабре "голубое топливо" подорожало на 41 доллар.  

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Марунич: если холода продержатся, кризис с газом гарантирован

Хватил ли запасов газа до конца отопительного сезона, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В ноябре 2016 года цена на газ с учетом таможенных операций составляла около 189 долларов за тысячу кубометров. В декабре Украина закупала импортный газ по 230 долларов за тысячу кубометров. За счет чего произошло это подорожание? 

— Оно было неминуемым. То есть, во-первых, росли котировки нефтяные, а газ, как альтернативный нефтевид топлива, на европейских рынках подорожал бы неминуемо. Второе – на газ высокий спрос, а когда еще и холодает, еще повышается. Поэтому, как правило, зимой газ дороже, чем даже осенью. Два фактора, которые не могли не сыграть. Это естественный и очевидный процесс. Более того, дальше цены будут расти, потому что дорожает нефть, меняются условия мировых рынков энергоносителей в целом. Так что нужно готовиться к росту цен. 180 долларов за тысячу кубометров — это цена на газ из РФ.

Это с учетом таможенных сборов?

— Какие таможенные сборы? У нас при импорте газа нет никаких таможенных пошлин. Речь идет о том, что газ заходит на границу, там с этой стоимости может взиматься стоимость входа в украинскую ГТС. Это новация "Нафтогаза Украины", нашего регулятора, но это не таможенный сбор.

До конца отопительного сезона еще цена может повыситься?

— Да. Я думаю, что в январе она будет выше, чем в декабре. Меньше точно не будет. 

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От чего зависит цена?

— Нефть дорожает. Наши контракты в основном краткосрочные. У нас по ревересу газ импортируют порядка 20 компаний, из них крупнейший импортер – "Нафтогаз Украины". Практически все договоры, по которым газ импортируется в страну, краткосрочны. Условно говоря, они привязаны к биржевым торгам. На бирже начинает цена расти, почему – я уже сказал: вдруг холодно стало и нефть дорожает. И контрактуют к привязке к бирже.

Краткосрочные контракты на какой период времени рассчитаны?

— Там, как правило, не на месяц, а на объемы топлива. Условно говоря, на сто миллионов кубов. Сто миллионов кубов заходят, допустим, 20 дней. Там есть совсем мелкие контакты. Есть компании-импортеры, которые импортируют в месяц три-пять миллионов кубических метров. Поэтому там может быть, условно говоря, контракт на несколько дней в зависимости от того, какие условия на границе, то есть есть ли там пропускная способность трубопровода. Это очень важно, потому что у нас сейчас реверсные направления работают где-то на 85%. 

Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
RIA News Андрей Александров | Перейти в фотобанк
Украина, газ, транзит, мороз. Запасов в ПХГ на всех не хватит

У кого Украина сейчас покупает газ?

— В списке несколько десятков компаний. Это немецкие, швейцарские, венгерские, польские, британские субъекты в основном. Это трейдеры, не добытчики, которые работают на европейском рынке. Цены у всех разные. Но они не отличаются в два раза, разве что на 10%.

Озвученные вами 230 долларов за тысячу кубометров — это чья цена?

— Это средняя цена. Если с учетом курса 28 гривен за доллар брать цену 230 на границе, то конечная цена у "Нафтогаза" для населения и теплокомунэнерго, справедливая так называемая, должна быть 9 395,2 гривен, а не 6 877, как сейчас. На эту разницу и может увеличиться цена газа. Более того, международные кредиторы МВФ требуют от Кабмина реализовать реформу, согласно которой поквартально должен такой перерасчет осуществляться.

Выходит, что в обозримом будущем украинцы могут еще и в платежках своих ощутить это подорожание? 

— Это соответствует логике реформ. Когда слово "реформа" слышится, у меня тоже какие-то неадекватные ассоциации возникают. Как можно назвать реформой, например, отказ от импорта российского газа и начало импорта газа по реверсу? Это просто изменение направления импорта газа, которое еще и сопровождается существенной переплатой. Мы где-то в декабре импортировали, условно говоря, полтора миллиарда кубометров газа. Если принять во внимание, что российский стоил где-то 180 долларов, это контрактная цена на четвертый квартал, в частности на декабрь, а европейский стоит 230 долларов, то получается, что переплатили 50 на каждую тысячу кубов. Если умножим на полтора, то получится 75 миллионов долларов. И переплатили не "Нафтогаз", не Коболев, не трейдеры, а ОПЗ, которому уже пришел логический конец. Он же остановился, потому что для него разница в эти же 50 долларов вообще критична. Это критическая разница для отдельных областей украинской промышленности. Переплатили мы с вами, через коммунальные услуги, хотя, скорее всего, тариф еще придется повышать. Переплатил бюджет через субсидии.

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Если мы связываем подорожание со стоимостью нефти на рынке, то и российский газ подорожал?

— Да, но почему "Газпром" увеличил свою долю продаж на европейском рынке до 33%? Кстати, это рекорд за последние годы. Потому по долгосрочным контрактам, львиная доля которых у "Газпрома" подписана с европейскими контрагентами, их газ получается дешевле, чем споты. Там разница — 15%. То есть выгоднее покупать русский газ. Но наша власть решила, что у нас должна быть проведена очередная реформа. Я надеюсь, что люди рано или поздно осознают все это и спросят у Коболева, у Гройсмана, у Насалика, как жить дальше.

С первого января "Нафтогаз" начал закупать газ у французской компании ENGIE. Поставки осуществляются через Польшу и почти доходят до полумиллиона кубометров в сутки. Как вы это прокомментируете?

— Это очень мало. Я даже не знаю, с чем сравнить. Даже ОПЗ, который в лучшие времена потреблял два миллиарда кубов в год, один, когда он работал, и давал прибыль, зарабатывал деньги, платил налоги, людям давал зарплату. Так вот, в сутки он в последнее время два миллиона кубов потреблял. Этого даже Киеву не хватит на полдня, наверное.

Экономика. Архивное фото
Picture Press/EAST NEWS
Экономические итоги 2016 года: повышение тарифов, "ПриватБанк", МВФ, газ

Морозы приведут к корректировке счетов?

— Счета будут выше. Хотя платежки мы получим в феврале. Если январь будет холоднее, чем декабрь, скорее всего, оно так и будет — еще больше получим. Условно говоря, в декабре получили больше, чем в ноябре, в январе больше, чем в декабре, а в феврале больше, чем в январе. Я знаю пример, не совсем приятный: однокомнатная квартира в центре города Киева, 43 метра квадратных — 1400 гривен отопление только за предыдущий месяц. Некоторые люди с мест сообщают, что получается, что наоборот – те, у кого счетчик стоит, заплатили больше, а те, у кого счетчика нет, заплатили ровно столько же. Но я не спешил бы радоваться, потому что по факту температуры местная власть и местный теплокомуненерго могут доначислить или наоборот, коэффициент корректировки есть. То есть даже тариф, привязанный к квадратуре, не константный. Есть методика пересчета. Есть ДСТУ, согласно которому для разных регионов страны установлены разные температурные показатели. Те, у кого счетчик, если у вас есть вопросы, идете в эксплуатирующую организацию, поднимаете скандал, требуете доступ к счетчику, снимаете показания. Жильцы могут потребовать такой доступ. 

Потребители жаловались на то, что батареи грели не так, как должны. С чем это связано? 

— Есть постановление Кабмина, согласно которого регламентируется температура в помещении. 18 градусов тепла – не с потолка взялось. Если у вас, вы считаете, ниже 18 градусов, вы имеете полное право по телефонному звонку в эксплуатирующую организацию заставить их исправить ситуацию. Это постановление 2005 года. Обязаны приехать с актом. Потом осуществляют перерасчет. Это первое, что вы можете сделать, если считаете, что у вас ниже 18 градусов. Причем в ванной одна температура, чуть выше, в угловых помещениях тоже немножко иная. Главное – научиться защищать свои права. Если вы считаете, что у вас плохо в вашем конкретном доме, конечно, было бы неплохо провести аудит, как правило, домового обеспечения. То есть, возможно, ваши батареи настолько загрязнены внутри, что они просто не в состоянии такую теплоотдачу обеспечить. То есть ТЭЦ вам греет нормально, а ваша внутридомовая система по каким-то причинам, их множество может быть, не в состоянии отдать такое количество тепла, таких случаев очень много. 

Гривны, купюры
REUTERS Konstantin Chernichkin
Есть ли предел падения гривны

Какие могут быть еще другие причины?

— ТЭЦ может не нагревать теплоносители или какие-то проблемы будут до вашего дома. Там ответственность ТЭЦ. Ваш алгоритм – это ЖЭК, эксплуатирующая организация, комиссия, перерасчет. 

Может, с отоплением то же – недогревают? 

— К сожалению, есть такая информация неофициальная, я не могу ее подтвердить, что четыре города уже собираются отключать – Буча, Коцюбинское, Переяслав-Хмельницкий среди них. Есть вроде негласная установка со стороны власти экономить газ, потому что могут быть риски не дотянуть до конца отопительного сезона.

С российскими компаниями переговоры проводятся о закупке газа?

— Прошел единственный раунд переговоров 9 декабря, он закончился ничем. Российская сторона предложила проект протокола. Они готовы были отказаться от принципа "бери или плати" и возобновить поставки. "Нафтогаз" отказался подписывать, сказал, что им нужно допсоглашение. Логика есть и там, и там. Мне кажется, что есть двойное дно. Коболев и его подчиненные считают, что мы проскочим этот отопительный сезон без российского газа, поэтому не сильно нам и нужно. 

Что будет с транзитом газа?

— Закончится тем, что с 2019 года мы, скорее всего, потеряем львиную долю транзита. Пока риски для транзита не высокие. Запасы в ПХГ также связаны с транзитом, потому что мы в основном газ поднимаем на западе страны, а потребляем в центре, так всегда было исторически. На западе зачем поднимаем? У нас ОПЗ во Львовской и Франковской области нет, там просто нет большой промышленности. Вся большая промышленность — центр. Был восток, ну и остается частично. Там потребляется газ.

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Газ из РФ сейчас заходит на нашу территорию на востоке, значительная часть потребляется в центре и на востоке, на западе компенсируется из хранилищ. Поэтому, если так случится, что мы из этих хранилищ слишком много отберем, могут быть риски и для транзита. Надеюсь, что этого не случится, надеюсь, что "Газпром" не сделает нам "подставу". Они сейчас дозагружают максимально белорусский маршрут транзита и "Северный поток". У них появилась такая возможность, и через нас транзит относительно тоже высокий, но не такой, какой мог бы быть, если бы не было тех маршрутов транзита. Поэтому если они нам не сделают такую "подставу" и вдруг каким-то не дадут заявку транзитную на 30% больше в условиях холодов, что в теории возможно, то мы тоже пройдем до конца отопительного сезона, не сорвав транзит. Потому что я повторюсь: мне кажется, что для Кабмина риск срыва транзита куда более весом, чем ограничение поставок внутри страны. Азаров в 2012 году поступил иначе: он отобрал дополнительные объемы газа — я не хочу его рекламировать тут, но констатирую факт — было холодно, в хранилищах было 20 миллиардов кубов, но было высокое потребление в Европе. Мы отобрали больше, чем должны были, потому что иначе мы бы заморозили своих потребителей или ограничили бы. Не хватило итальянцам, на севере, болгарам не хватило, и австрийцам, Балканам. Так поступил Азаров. Был скандал. А потом Клюев как-то приехал с очередных переговоров, отчитался перед украинскими СМИ, большим успехом своим посчитал, что Европа в ходе переговоров отказалась от жесткого требования разместить депозит в 1,5 миллиарда евро нами в европейских банках, на случай возможных проблем с транзитом. Вот как стоял вопрос тогда.

"Нафтогаз" сообщает, что в декабре, по данным Европейской сети операторов ГТС, "Газпром" нарастил объемы транспортировки газа через газопровод "Северный поток". При этом объемы транзита через украинскую ГТС сократились.

— Это на конец декабря. Понимаете, "Газпром" это сделал во второй половине декабря, они получили возможность дозагрузить "Северный поток". Но это неизбежно, это их трубопровод, они с ним что хотят, то и делают. Наши депутаты писали письмо в Еврокомиссию, Европарламент: "Помогите, защитите нас от подлого "Газпрома", пусть он через нас качает газ". Но тут другой вопрос: почему он должен через нас качать газ, если ему не выгодно?

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Напомним, по словам эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, с учетом роста тарифов на отопление, газ и горячую воду, коммунальные платежи за однокомнатную квартиру будут достигать полутора-двух тысяч гривен.

А эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" разъяснил, при каких условиях возможен прозрачный тариф в платежках на отопление, и что делать потребителям, если поставщик услуг завышает суммы.

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