Энергетика за неделю: рост тарифов, остановка ОПЗ и цена газа для Украины

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Импортный газ подорожал для Украины. Как сообщает Министерство экономического развития, в декабре 2016 года страна закупала импортный газ по цене 230 долларов за тысячу кубометров.

В ноябре цена с учетом таможенных операций составляла около 189 долларов за тысячу кубометров. А в декабре "голубое топливо" подорожало на 41 доллар.

Хватил ли запасов газа до конца отопительного сезона, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В ноябре 2016 года цена на газ с учетом таможенных операций составляла около 189 долларов за тысячу кубометров. В декабре Украина закупала импортный газ по 230 долларов за тысячу кубометров. За счет чего произошло это подорожание?

— Оно было неминуемым. То есть, во-первых, росли котировки нефтяные, а газ, как альтернативный нефтевид топлива, на европейских рынках подорожал бы неминуемо. Второе – на газ высокий спрос, а когда еще и холодает, еще повышается. Поэтому, как правило, зимой газ дороже, чем даже осенью. Два фактора, которые не могли не сыграть. Это естественный и очевидный процесс. Более того, дальше цены будут расти, потому что дорожает нефть, меняются условия мировых рынков энергоносителей в целом. Так что нужно готовиться к росту цен. 180 долларов за тысячу кубометров — это цена на газ из РФ.

Это с учетом таможенных сборов?

— Какие таможенные сборы? У нас при импорте газа нет никаких таможенных пошлин. Речь идет о том, что газ заходит на границу, там с этой стоимости может взиматься стоимость входа в украинскую ГТС. Это новация "Нафтогаза Украины", нашего регулятора, но это не таможенный сбор.

До конца отопительного сезона еще цена может повыситься?

— Да. Я думаю, что в январе она будет выше, чем в декабре. Меньше точно не будет.

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От чего зависит цена?

— Нефть дорожает. Наши контракты в основном краткосрочные. У нас по ревересу газ импортируют порядка 20 компаний, из них крупнейший импортер – "Нафтогаз Украины". Практически все договоры, по которым газ импортируется в страну, краткосрочны. Условно говоря, они привязаны к биржевым торгам. На бирже начинает цена расти, почему – я уже сказал: вдруг холодно стало и нефть дорожает. И контрактуют к привязке к бирже.

Краткосрочные контракты на какой период времени рассчитаны?

— Там, как правило, не на месяц, а на объемы топлива. Условно говоря, на сто миллионов кубов. Сто миллионов кубов заходят, допустим, 20 дней. Там есть совсем мелкие контакты. Есть компании-импортеры, которые импортируют в месяц три-пять миллионов кубических метров. Поэтому там может быть, условно говоря, контракт на несколько дней в зависимости от того, какие условия на границе, то есть есть ли там пропускная способность трубопровода. Это очень важно, потому что у нас сейчас реверсные направления работают где-то на 85%.

У кого Украина сейчас покупает газ?

— В списке несколько десятков компаний. Это немецкие, швейцарские, венгерские, польские, британские субъекты в основном. Это трейдеры, не добытчики, которые работают на европейском рынке. Цены у всех разные. Но они не отличаются в два раза, разве что на 10%.

Озвученные вами 230 долларов за тысячу кубометров — это чья цена?

— Это средняя цена. Если с учетом курса 28 гривен за доллар брать цену 230 на границе, то конечная цена у "Нафтогаза" для населения и теплокомунэнерго, справедливая так называемая, должна быть 9 395,2 гривен, а не 6 877, как сейчас. На эту разницу и может увеличиться цена газа. Более того, международные кредиторы МВФ требуют от Кабмина реализовать реформу, согласно которой поквартально должен такой перерасчет осуществляться.

Выходит, что в обозримом будущем украинцы могут еще и в платежках своих ощутить это подорожание?

— Это соответствует логике реформ. Когда слово "реформа" слышится, у меня тоже какие-то неадекватные ассоциации возникают. Как можно назвать реформой, например, отказ от импорта российского газа и начало импорта газа по реверсу? Это просто изменение направления импорта газа, которое еще и сопровождается существенной переплатой. Мы где-то в декабре импортировали, условно говоря, полтора миллиарда кубометров газа. Если принять во внимание, что российский стоил где-то 180 долларов, это контрактная цена на четвертый квартал, в частности на декабрь, а европейский стоит 230 долларов, то получается, что переплатили 50 на каждую тысячу кубов. Если умножим на полтора, то получится 75 миллионов долларов. И переплатили не "Нафтогаз", не Коболев, не трейдеры, а ОПЗ, которому уже пришел логический конец. Он же остановился, потому что для него разница в эти же 50 долларов вообще критична. Это критическая разница для отдельных областей украинской промышленности. Переплатили мы с вами, через коммунальные услуги, хотя, скорее всего, тариф еще придется повышать. Переплатил бюджет через субсидии.

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Если мы связываем подорожание со стоимостью нефти на рынке, то и российский газ подорожал?

— Да, но почему "Газпром" увеличил свою долю продаж на европейском рынке до 33%? Кстати, это рекорд за последние годы. Потому по долгосрочным контрактам, львиная доля которых у "Газпрома" подписана с европейскими контрагентами, их газ получается дешевле, чем споты. Там разница — 15%. То есть выгоднее покупать русский газ. Но наша власть решила, что у нас должна быть проведена очередная реформа. Я надеюсь, что люди рано или поздно осознают все это и спросят у Коболева, у Гройсмана, у Насалика, как жить дальше.

С первого января "Нафтогаз" начал закупать газ у французской компании ENGIE. Поставки осуществляются через Польшу и почти доходят до полумиллиона кубометров в сутки. Как вы это прокомментируете?

— Это очень мало. Я даже не знаю, с чем сравнить. Даже ОПЗ, который в лучшие времена потреблял два миллиарда кубов в год, один, когда он работал, и давал прибыль, зарабатывал деньги, платил налоги, людям давал зарплату. Так вот, в сутки он в последнее время два миллиона кубов потреблял. Этого даже Киеву не хватит на полдня, наверное.

Морозы приведут к корректировке счетов?

— Счета будут выше. Хотя платежки мы получим в феврале. Если январь будет холоднее, чем декабрь, скорее всего, оно так и будет — еще больше получим. Условно говоря, в декабре получили больше, чем в ноябре, в январе больше, чем в декабре, а в феврале больше, чем в январе. Я знаю пример, не совсем приятный: однокомнатная квартира в центре города Киева, 43 метра квадратных — 1400 гривен отопление только за предыдущий месяц. Некоторые люди с мест сообщают, что получается, что наоборот – те, у кого счетчик стоит, заплатили больше, а те, у кого счетчика нет, заплатили ровно столько же. Но я не спешил бы радоваться, потому что по факту температуры местная власть и местный теплокомуненерго могут доначислить или наоборот, коэффициент корректировки есть. То есть даже тариф, привязанный к квадратуре, не константный. Есть методика пересчета. Есть ДСТУ, согласно которому для разных регионов страны установлены разные температурные показатели. Те, у кого счетчик, если у вас есть вопросы, идете в эксплуатирующую организацию, поднимаете скандал, требуете доступ к счетчику, снимаете показания. Жильцы могут потребовать такой доступ.

Потребители жаловались на то, что батареи грели не так, как должны. С чем это связано?

— Есть постановление Кабмина, согласно которого регламентируется температура в помещении. 18 градусов тепла – не с потолка взялось. Если у вас, вы считаете, ниже 18 градусов, вы имеете полное право по телефонному звонку в эксплуатирующую организацию заставить их исправить ситуацию. Это постановление 2005 года. Обязаны приехать с актом. Потом осуществляют перерасчет. Это первое, что вы можете сделать, если считаете, что у вас ниже 18 градусов. Причем в ванной одна температура, чуть выше, в угловых помещениях тоже немножко иная. Главное – научиться защищать свои права. Если вы считаете, что у вас плохо в вашем конкретном доме, конечно, было бы неплохо провести аудит, как правило, домового обеспечения. То есть, возможно, ваши батареи настолько загрязнены внутри, что они просто не в состоянии такую теплоотдачу обеспечить. То есть ТЭЦ вам греет нормально, а ваша внутридомовая система по каким-то причинам, их множество может быть, не в состоянии отдать такое количество тепла, таких случаев очень много.

Какие могут быть еще другие причины?

— ТЭЦ может не нагревать теплоносители или какие-то проблемы будут до вашего дома. Там ответственность ТЭЦ. Ваш алгоритм – это ЖЭК, эксплуатирующая организация, комиссия, перерасчет.

Может, с отоплением то же – недогревают?

— К сожалению, есть такая информация неофициальная, я не могу ее подтвердить, что четыре города уже собираются отключать – Буча, Коцюбинское, Переяслав-Хмельницкий среди них. Есть вроде негласная установка со стороны власти экономить газ, потому что могут быть риски не дотянуть до конца отопительного сезона.

С российскими компаниями переговоры проводятся о закупке газа?

— Прошел единственный раунд переговоров 9 декабря, он закончился ничем. Российская сторона предложила проект протокола. Они готовы были отказаться от принципа "бери или плати" и возобновить поставки. "Нафтогаз" отказался подписывать, сказал, что им нужно допсоглашение. Логика есть и там, и там. Мне кажется, что есть двойное дно. Коболев и его подчиненные считают, что мы проскочим этот отопительный сезон без российского газа, поэтому не сильно нам и нужно.

Что будет с транзитом газа?

— Закончится тем, что с 2019 года мы, скорее всего, потеряем львиную долю транзита. Пока риски для транзита не высокие. Запасы в ПХГ также связаны с транзитом, потому что мы в основном газ поднимаем на западе страны, а потребляем в центре, так всегда было исторически. На западе зачем поднимаем? У нас ОПЗ во Львовской и Франковской области нет, там просто нет большой промышленности. Вся большая промышленность — центр. Был восток, ну и остается частично. Там потребляется газ.

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Газ из РФ сейчас заходит на нашу территорию на востоке, значительная часть потребляется в центре и на востоке, на западе компенсируется из хранилищ. Поэтому, если так случится, что мы из этих хранилищ слишком много отберем, могут быть риски и для транзита. Надеюсь, что этого не случится, надеюсь, что "Газпром" не сделает нам "подставу". Они сейчас дозагружают максимально белорусский маршрут транзита и "Северный поток". У них появилась такая возможность, и через нас транзит относительно тоже высокий, но не такой, какой мог бы быть, если бы не было тех маршрутов транзита. Поэтому если они нам не сделают такую "подставу" и вдруг каким-то не дадут заявку транзитную на 30% больше в условиях холодов, что в теории возможно, то мы тоже пройдем до конца отопительного сезона, не сорвав транзит. Потому что я повторюсь: мне кажется, что для Кабмина риск срыва транзита куда более весом, чем ограничение поставок внутри страны. Азаров в 2012 году поступил иначе: он отобрал дополнительные объемы газа — я не хочу его рекламировать тут, но констатирую факт — было холодно, в хранилищах было 20 миллиардов кубов, но было высокое потребление в Европе. Мы отобрали больше, чем должны были, потому что иначе мы бы заморозили своих потребителей или ограничили бы. Не хватило итальянцам, на севере, болгарам не хватило, и австрийцам, Балканам. Так поступил Азаров. Был скандал. А потом Клюев как-то приехал с очередных переговоров, отчитался перед украинскими СМИ, большим успехом своим посчитал, что Европа в ходе переговоров отказалась от жесткого требования разместить депозит в 1,5 миллиарда евро нами в европейских банках, на случай возможных проблем с транзитом. Вот как стоял вопрос тогда.

"Нафтогаз" сообщает, что в декабре, по данным Европейской сети операторов ГТС, "Газпром" нарастил объемы транспортировки газа через газопровод "Северный поток". При этом объемы транзита через украинскую ГТС сократились.

— Это на конец декабря. Понимаете, "Газпром" это сделал во второй половине декабря, они получили возможность дозагрузить "Северный поток". Но это неизбежно, это их трубопровод, они с ним что хотят, то и делают. Наши депутаты писали письмо в Еврокомиссию, Европарламент: "Помогите, защитите нас от подлого "Газпрома", пусть он через нас качает газ". Но тут другой вопрос: почему он должен через нас качать газ, если ему не выгодно?

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Напомним, по словам эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, с учетом роста тарифов на отопление, газ и горячую воду, коммунальные платежи за однокомнатную квартиру будут достигать полутора-двух тысяч гривен.

А эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" разъяснил, при каких условиях возможен прозрачный тариф в платежках на отопление, и что делать потребителям, если поставщик услуг завышает суммы.