Суд, деньги, транзит. Что можно ожидать от Стокгольмского арбитража?

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Вынесение спора двух хозяйствующих субъектов на международный уровень говорит о полном нежелании сторон договариваться за столом переговоров. Украина с 2010 года говорит о завышенной цене газа по контракту, подписанному в 2009 году при участии премьер-министра Юлии Тимошенко. Президент Виктор Янукович и правительство Николая Азарова пытались добиться снижения цены на российский газ, но когда это удалось, в 2013 году, плодами победы фактически не воспользовались. Майдан изгнал украинскую власть, а планов на развитие промышленности у победителей не было, поэтому и новая стоимость российского газа продержалась с января по март 2014 года.

Встреча в Стокгольме

Формула контракта на поставку российского газа в Украину рассчитывается с учетом мировых цен на нефть и временным лагом при установлении новой цены. Но эпоха дешевой нефти началась только в середине 2015 года, а до этого у "Нафтогаза" наметились трудности с оплатой российского топлива. Помимо отказа от льготной цены на газ, российская сторона объявила о прекращении действия скидки в 100 долларов после перехода полуострова Крым под российскую юрисдикцию. Эта скидка появилась в 2010 году в результате Харьковских соглашений, когда Украина в лице правительства согласилась на продление срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму до 2025 года, а Россия, в свою очередь, снизила стоимость газа на 100 долларов с каждой тысячи кубометров. На тот момент это решение было спасением для украинской промышленности, иначе газ мог стоить выше 500 долларов, да и повышение стоимости газа для населения Украины тоже было бы вынужденным, но неизбежным решением.

Победа Майдана, потеря Крыма и обострение отношений с Россией привели к обострению отношений и в газовой сфере. Украина перестала платить за газ, в ответ "Газпром" ввел механизм предоплаты для "Нафтогаза", долги за газ были кое-как уплачены, поскольку это было главным условием поставок газа зимой по цене "зимнего пакета", ниже обычной.

Достижение договоренностей стало практически невозможным ввиду обострения политических отношений, поэтому и в газовов вопросе был выбран сценарий "гибридной войны" — поход в Стокгольмский арбитраж, чтобы оспорить контракт 2009 года на поставку газа в части формулы расчета стоимости российского сырья.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В рамках одного иска "Нафтогаз" хочет добиться от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ, а по второму — пересмотра транзитных ставок и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.

В свою очередь "Газпром" подал встречный иск, согласно которому хочет получить от "Нафтогаза" выплаты за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay).

Накануне

В октябре 2016 года в Стокгольме завершились устные слушания в объединенном деле по взаимным искам НАК "Нафтогаз Украины" и российского ПАО "Газпром". Кроме того, в декабре также завершились слушания по иску относительно стоимости транзита газа из РФ через Украину в Европу.

Окончательное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года, а по стоимости транзита — до конца первого полугодия 2017 года.

"Нафтогаз Украины" рассчитывает в случае выигрыша в Стокгольме на экономический эффект от новых условий поставок газа из РФ в 20 миллиардов долларов до 2020 года, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее "Нафтогаз" оценивал сумму своих исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже в 28,3 миллиарда долларов. Встречные требования "Газпрома" к "Нафтогазу" оценивались в 38,7 миллиарда долларов в виде выплаты за недобор объемов газа, оговоренных контрактом. В начале нового года "Газпром" направил в "Нафтогаз" счет в размере 5,319 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию take or pay. Вероятно, он также будет присоединен к исковым требованиям российской компании.

Перспективы сторон

Сильные стороны Украины в будущем процессе является существенное изменение условий на рынке, которое должно было отразиться в цене на газ, а также отсутствие конкретного механизма выплат за недобор газа.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что в результате суд может обязать "Газпром" провести ретроактивные платежи "Нафтогазу" в связи с завышенной по сравнению с европейской ценой на газ для Украины.

"У Украины сильные позиции по цене газа, зафиксированной в контракте. Произошло существенное изменение ситуации на рынке, а в этом случае цена может быть пересмотрена, исходя из среднеевропейской, потому что для Украины она была выше. Тоже самое — относительно транзитного контракта. Там есть пункты, что в случае изменений правил на европейском рынке цены на транзит могут быть пересмотрены. Это две сильные стороны позиции Украины", — сказал Землянский.

Он также назвал удачной позицию по "бери или плати" и определению годовых объемов, которые Украина обязалась закупать.

"Годовые объемы могли быть уменьшены в связи с изменениями на рынке, а по "бери или плати" остается вопрос самого механизма реализации. Сам принцип прописан и в европейских контрактах, но там он более мягкий, невыбранный за год газ зачисляется в переходящие запасы, а не как в случае с Украиной погашается по итогам отчетного периода", — пояснил эксперт.

"Слабые стороны контракта — это Харьковские соглашения. Рассматривать этот контракт как соглашение двух хозяйствующих субъектов после подписания Харьковских соглашений будет очень сложно, потому что они приобрели характер межгосударственных. Это не просто международный экономический договор, а межгосударственный, закрепленный решениями правительств РФ и Украины. Украина получала скидку в оплате газа, причем достаточно существенную по сравнению с европейскими компаниями — не 15-16%, а 30% — 100 долларов. Это очень существенно", — отметил аналитик.

По словам Землянского, кроме политической составляющей слабой позицией Украины является отсутствие письменных ответов на счета по принципу "бери или плати".

"Украина не подавала письменных претензий, что ее не устраивают объемы, прописанные в контракте, как и выставленные "Газпромом" счета. Юридическая работа по контракту должна была продолжаться независимо от того, были ли поставки газа или движение средств по счетам", — добавил аналитик.

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При этом он затруднился с ответом по срокам рассмотрения этих исков в Стокгольме и вариантах решения спора.

"В существующей политической ситуации ни о каком мировом соглашении не может быть речи, оно может произойти при переформатировании отношений России и Украины. Стокгольм не может приказать пересмотреть цену, но может установить, что цена на газ для Украины не соответствовала рыночной и "Газпром" должен осуществить ретроактивные платежи. Или что "Нафтогаз" уклонялся от своих обязательств по контракту, поэтому должен заплатить по принципу "бери или плати". Однако, арбитраж не может формулировать содержание контрактов для хозяйствующих субъектов, определить цену или стоимость транзита. Эти вопросы, которые решаются в двустороннем порядке. Но в любом случае сторонам придется садится за стол переговоров", — подчеркнул Землянский.

В конце марта одной интригой газового спора станет меньше. Возможно, арбитраж признает справедливой требование украинской стороны пересмотреть стоимость газа по действующему контракту со всеми вытекающими последствиями. А может сочтет убедительной требование "Газпрома" оплатить весь газ, который Украина не выбрала за 8 лет действия контракта. В любом случае, новости из Стокгольма будут иметь не только экономическое, но и политическое значение.