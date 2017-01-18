"Нафтогаз" не будет оплачивать счет "Газпрома" до решения Стокгольмского суда

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" не планирует до решения Стокгольмского арбитража оплачивать счет "Газпрома" на 5,3 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию "бери или плати", говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

"Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до решения арбитражным трибуналом вопроса о том, должно ли применяться положение контракта "бери или плати", в рамках существующего арбитражного спора", — сказано в сообщении.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.

"Нафтогаз" должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа в рамках условия "бери или плати" по контракту на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом". При этом в первом квартале 2016 года условие "бери или плати" не применялось, поскольку действовал зимний газовый пакет.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года, но продолжает закупать транзитный газ в ЕС. По итогам трехсторонних переговоров с участием ЕК 9 декабря украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и Украину. Глава Минэнерго РФ Александр Новак тогда говорил, что стороны не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале. Однако Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".