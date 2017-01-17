"Нафтогаз" должен $5,3 млрд за невыбранный по take or pay газ - "Газпром"

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В "Нафтогаз" направлен счет в размере 5,319 миллиарда долларов от российского "Газпрома" на оплату газа, невыбранного компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию take or pay, говорится в сообщении "Газпрома".

"В соответствии с условиями контракта, "Нафтогазу Украины" выставлен счет на сумму 5,319 миллиарда долларов. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней", — говорится в сообщении, передает РИА Новости Прайм.

"Бери-или-плати" — это не просто условие, записанное в контракте. Это основополагающий, базовый принцип работы газовой отрасли. Он обязывает поставщика резервировать добычные и газотранспортные мощности под законтрактованный объем газа. Он гарантирует, что этот газ будет продан только указанному в контракте покупателю. Все это — и значительный резерв мощностей, когда речь идет о суточных объемах поставки более 100 миллионов кубометров, и текущие эксплуатационные затраты, и невозможность продать газ кому-то другому, — безусловно, имеют для покупателя свою весомую цену", — сказал журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Нафтогаз" должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа в рамках условия "бери или плати" по контракту на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом". При этом в первом квартале 2016 года условие "бери или плати" не применялось, поскольку действовал зимний газовый пакет, который Украина, РФ и ЕК парафировали 25 сентября 2015 года.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС. Украина, РФ и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых Киев выразил готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и в Украину. Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия и Украина не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале.

Однако Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".