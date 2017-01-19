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    Украина готова покупать газ у РФ - Шефчович

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (439)

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    При необходимости Россия готова поставлять газ. Положительная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого, отметил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
    Марош Шефчович
    AFP PHOTO/Emmmanuel Dunand

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства, юридические аспекты поставок обсуждаются. Об этом заявил РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

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    "Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими — российской и украинской — сторонами… Я говорил с министром Новаком несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону. Также с его стороны было достаточно четко, что при необходимости Россия готова поставлять газ. Положительная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого", — сказал Шефчович.

    Он напомнил, что в конце прошлого года Украина и РФ не достигли договоренности о поставках газа этой зимой, хотя были близки к нему.

    "Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения (решения) Стокгольмского арбитража… Мы обмениваемся предложениями, письмами", — сказал вице-президент ЕК.

    Представители "Нафтогаза" и чиновники утверждают, что уровень запасов газа в украинских ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит российского газа в Европу зимой.

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