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    Экономика

    Суд перенес рассмотрение апелляции "Газпрома" по штрафу на $6,8 млрд

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (434)

    (обновлено: )15510
    Суду необходимо изучить дополнительные материалы дела, чтобы принять решение по ходатайству адвокатов "Газпрома" о назначении по делу экономической экспертизы, заявила судья.
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    УНИАН Давыдова Александра

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Киевский апелляционный хозяйственный суд перенес рассмотрение жалобы "Газпрома", в которой он требует отменить решение суда первой инстанции о принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,8 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. Соответствующее решение суд принял на заседании в среду.

    Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий
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    "Коллегия судей объявляет перерыв, дату мы сообщим отдельно", — сказала судья. Она добавила, что суду необходимо изучить дополнительные материалы дела, чтобы принять решение по ходатайству адвокатов "Газпрома" о назначении по делу экономической экспертизы.

    Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в январе 2015 года выписал "Газпрому" штраф на 86,86 миллиарда гривен (3,4 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины в течение 2009-2015 годов. При этом "Газпром" не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая НАК "Нафтогаз Украины" газ на западной границе с РФ.

    После безуспешных попыток "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах, АМКУ осенью 2016 года направил иск в хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты штрафа, таким образом, общая сумма штрафных санкций достигла около 6,8 миллиарда долларов. Данный иск был удовлетворен судом в декабре, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу.

    В "Газпроме" опасаются, что решение киевского суда может быть направлено на принудительный отъем газа из транзитной трубы, хотя власти Украины это отрицают.

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