Верх цинизма. Депутаты и их зарплаты

УНИАН

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Не могут успокоиться

Одним из самых обсуждаемых вопросов последних дней стала очередная попытка депутатов поднять себе зарплату.

Во вторник, 17 января, спикер Рады Андрей Парубий предложил повысить зарплату нардепов не на 20 прожиточных минимумов, как планировалось ранее, а на 15. Однако его инициатива не нашла поддержку у депутатов.

Это уже не первая подобная попытка. Ранее 20 октября Верховная Рада приняла постановление, которым почти вдвое увеличила должностные оклады парламентариев – с 17 тысяч гривен до 40. Исходя из постановления, должностной оклад Парубия должен был увеличиться до 30 минимальных зарплат (то есть до 43,5 тысячи гривен), заместителя главы Ирины Геращенко – до 28 окладов (40,6 тысячи гривен). Зарплата заместителя председателя ВР Оксаны Сыроид – до 28 минимальных зарплат.

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После поднявшейся волны общественного возмущения, премьер Владимир Гройсман все-таки отказал депутатам в повышении зарплат. А 1 ноября Рада отменила принятое постановление.

"Инициатива повысить зарплаты депутатам будет отклонена. Наш приоритет – повышение доходов граждан. Мы заложили в бюджете повышение зарплат учителей, врачей и повышение соцстандартов", – заявлял премьер.

Как было раньше

А когда-то украинские депутаты получали по 30 долларов. Так, в 1990 году обычному члену Рады платили 600 рублей и 700 – главе комиссии. Для сравнения, средняя зарплата по Советскому Союзу тогда была 220-260 рублей.

В 1993 года нардеп в Украине получал уже 30 долларов. Впервые депутаты подняли себе зарплаты в 1994 году до 300-350 долларов.

Наибольший скачок парламентской зарплаты произошел в 2005 году, при премьерстве Юлии Тимошенко. Депутатов прировняли к министрам и их зарплата составила 14,5-17 тысяч гривен, которые они получали вплоть до 2014 года.

Однако уже в феврале 2014 года парламент резко сократил зарплаты депутатов и членов правительства с 17 тысяч гривен до 6500.

"Мы оставили голый оклад, который будет составлять вместо 17 тысяч 6,5 тысячи", – говорил тогдашний премьер Арсений Яценюк.

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Также депутатам отменили все выплаты материальной помощи и льготы при выходе на пенсию.

Инициативу сокращения зарплат негативно восприняли многие нардепы, и даже выходцы с Майдана. Особенно отличился Мустафа Найем, который в октябре 2014 года заявил, что за депутатскую зарплату в Киеве в 6,5 тысяч гривен прожить нельзя. По его словам, такая ситуация подталкивает парламентариев к нелегальным заработкам.

"Я не буду работать в парламенте за 5000 грн. В Киеве на 5000 гривен невозможно прожить. Если на уровне парламента мы примем решение, что депутат должен жить на 5 тыс. гривен, то нужно говорить, что те молодые люди, которые сейчас прошли, не имеют шансов сидеть там", – говорил Найем.

Его поддержали и другие новые депутаты, в частности, Светлана Залищук и Сергей Лещенко.

Весной 2015 года премьер Владимир Гройсман отменил постановление, которое уменьшало зарплаты. Заработок депутатов вернулся на уровень 2013 года. С 1 апреля 2016 года депутаты получали по 17500 гривен.

Ни в какое сравнение

Пропасть между зарплатами нардепов и госслужащих (учителей, врачей) остается огромной. В условиях кризиса и войны на востоке Украины попытки нардепов поднимать себе зарплаты выглядят довольно циничными.

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Новость о повышении с 1 января 2017 года минимальной зарплаты в Украине до 3200 грн стало хорошей новостью, но далеко не для всех. Напомним, с нового года правительство поменяло всю систему начисления зарплат, отвязав от "минималки" и привязав к прожиточному минимуму (с 1 января – 1600 грн).

В результате существенное повышение консулось в основном только тех бюджетников, у которых сейчас зарплата меньше 3000 гривен (первый разряд тарифной сетки). Это дворники, техработники, сторожи и т.д. Более высокооплачиваемые категории госслужащих получили в сравнении довольно малую прибавку.

Если, к примеру, у санитара была зарплата 1500 гривен, то с 1 января он будет получать 3200. А у врача, который получал 3000 гривен, теперь будет 3900.

Учитель высшей категории будет получать зарплату на уровне 14-го тарифного разряда. И это будет в районе 3800 грн, что ненамного выше санитара без профильного образования.