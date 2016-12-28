Долги по зарплатам будут накапливаться - Попович

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Задолженность по зарплате в Украине превысила два миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Больше половины долга – по Луганской, Донецкой и Харьковской областях. За ноябрь этот показатель увеличился на более чем 2% или сорок два миллиона гривен. Если говорить по отраслям, то наибольшая задолженность в промышленности – почти 75% от всей суммы.

Не выплачивают в полной мере зарплаты и экономически активные предприятия. Там в ноябре долги выросли на сорок миллионов гривен.

Подробнее рост задолженности по зарплатам в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал кандидат экономических наук, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Захар Попович.

В данных Госстата речь идет о долгах государственных предприятий или общем показателе?

— Это все вместе. Плюс это долги, которые накапливались много лет. На конец прошлого года цифра была похожая, даже чуть больше. Там было два миллиарда и десять миллионов, сейчас два миллиарда и четыре миллиона приблизительно. Кардинальных изменений к худшему не происходит, но долги не уменьшаются, которые накапливались много лет. С 2014 года резкий рост был: если на конец 2013 года было 900 миллионов долга, то на конец 2014 — уже 2,3 миллиарда.

Как вообще могла образоваться такая задолженность?

— История начинается после кризиса 2008-2009 годов, там целый ряд предприятий попадает в сложную экономическую ситуацию, постепенно накапливают долги. И так до сих пор мы от этого кризиса и не оправились полностью. Причем, это сумма, которая могла бы быть еще больше на миллиард, потому что с 2015 года не учитываются долги предприятий, которые находятся сейчас на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Это куча отдельных случаев отдельных предприятий. У нас, к сожалению, происходит дальнейшее ее накопление за последний год, особенно по некоторым отраслям. Как раз по Донецкой и Луганской существенного роста задолженности не произошло. Зато у нас есть некоторые области — типа Харьковской, Винницкой — где с начала года, в Харьковской — на 30% выросла задолженность, в Николаевской — на 71%. По образованию, допустим, резко растет задолженность. В машиностроении явно ситуация плохая, и там явно нарастает задолженность по заработной плате.

Это только долги по официальной зарплате?

— Безусловно.

Если какая-то задолженность по зарплате в конвертах, она просто не входит в статистику?

— Да.

Почему растет задолженность?

— Что касается образования, государство, видимо, задерживает субвенции. В связи с децентрализацией там пересматриваются источники финансирования учреждений. Конечно, в общей сумме образование играет относительно небольшую роль. Но динамика там очень необнадеживающая.

Что будет с долгами по зарплате после повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен?

— Что касается бюджетников и различных государственных коммунальных учреждений, там могут накапливаться новые долги. Потому что, к сожалению, бюджет нового года по тому же образованию не предусматривает адекватного увеличения субвенций. То есть либо людей надо сокращать, а я не уверен, что пойдут на это местные власти, либо не хватит денег на то, чтобы им выплачивать зарплату. То есть по бюджетникам возможны варианты наращивания роста задолженности.

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Ранее депутат Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг на руку олигархам.

Напомним, экс-первый замминистра соцполитики Василий Шевченко в эфире "ГС" пояснил, какой будет политика властей по субсидированию, и заявил, что правительство может корректировать нормы потребления газа в зависимости от погоды.