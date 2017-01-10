Кабмин намерен проследить за повышением минимальных зарплат

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Павел Розенко поручил ответственным органам немедленно реагировать на жалобы относительно невыполнения решения правительства о двухкратном повышении минимальной зарплаты с нового года, сообщила во вторник пресс-служба вице-премьера.

Ранее сообщалось, что с начала 2017 года в два раза будут увеличины минимальные зарплаты в стране — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов).

Как сообщила пресс-служба, в каждой области должна быть создана межведомственная рабочая группа для мониторинга ситуации с выполнением решения правительства о повышении с 1 января минимальной зарплаты и мгновенного реагирования на жалобы граждан о нарушении руководителями предприятий их трудовых прав.

"Перед нами стоит совершенно четкая задача – чтобы решение правительства по повышению минимальной заработной платы до 3200 гривен было выполнено в полном объеме. При этом нельзя допустить никаких манипуляций, прежде всего руководителей бюджетных учреждений, о переводе людей на неполный рабочий день или не дай бог сокращение. Ведь средства, необходимые на финансирование бюджетной сферы, в полном объеме заложены в государственном бюджете на 2017 год", — цитирует пресс-служба слова Розенко.

Он также обратился с предложением к представителям организаций профсоюзов и работодателей совместно с правительством обеспечить исполнение соответствующего решения и в негосударственном секторе экономики.