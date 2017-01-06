Геращенко предлагает втрое повысить зарплату министрам

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Зарплата государственных служащих в Украине должна быть на порядок выше той, которая установлена в настоящее время, считает народный депутат ("Народный фронт"), член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Я считаю, что мало (текущий уровень зарплат — Ред.). Считаю, что наши граждане должны понимать, что заработная плата премьер-министра в размере тысяча долларов – это просто фейк. И зарплата госслужащего должна быть достаточно высока, чтобы могли приходить на работу профессионалы, юристы, экономисты, специалисты, которые работали бы, не получая зарплату в конвертах или придумывая себе где, откуда, с кого взять взятки, а которые бы поработали на зарплату. Другого пути просто не существует", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Нардеп также назвал оптимальную, по его мнению, зарплату для министра. "Я считаю, что зарплата министра должна быть в районе 100 тысяч гривен. Это хотя бы как-то соответствовало общему уровню ситуации в Украине", — сказал он.

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По официальным данным, ставка членов правительства составляет 35 тысяч гривен в месяц. Работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривен в месяц, руководители департаментов — от 12 до 15 тысяч гривен.

Напомним, с 1 января в Украине в два раза повышена минимальная заработная плата.