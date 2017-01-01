В Украине в два раза повышается минимальная зарплата

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Повышение социальных стандартов предусмотрено в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышается до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен. Такие показатели заложены в бюджет Украины на 2017 год.

Читайте также: Что год ушедший нам оставил? Главные политические события Украины 2016 года

Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен, а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен.

В госбюджете на 2016 год прожиточный минимум был заложен на уровне 1,33 тысячи гривен.

Минимальная заработная плата, согласно госбюджету, повысится с начала года одноразово вдвое и составит в 2017 году 3,2 тысячи гривен. Ранее минимальная зарплата в Украине составляла 1,6 тысячи гривен.

Ранее в Нацбанке Украины заявили, что повышение минимальной зарплаты в Украине с нового года в два раза создает определенные фискальные риски и "выглядит как эксперимент".

Верховная Рада Украины 21 декабря приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.