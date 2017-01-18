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    Зарплата депутатам начисляется необъективно - Пташник

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    (обновлено: )8010
    По словам народного депутата Виктории Пташник, для большинства парламентариев заработная плата не является единственным средством существования.
    Народный депутат Виктория Пташник
    УНИАН

     

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Депутаты Верховной Рады должны получать зарплату в соответствии с коэффициентом полезных действий под куполом парламента, считает внефракционный депутат Виктория Пташник.

    Вадим Рабинович
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    "Вопрос о поднятии зарплат депутатам Верховной Рады звучит достаточно популистично. Ведь на самом деле руководителям фракций и групп невыгодно увеличивать материальное обеспечение своих депутатов, которым они "от себя" доплачивают солидные суммы. За это послушные парламентарии приходят в Раду, когда необходимо и не приходят, когда не нужно.  Получив деньги от лидеров политсил, депутаты даже не смотрят законопроекты, за которые голосуют. О том, чтобы высказаться по тому или иному вопросу речи не идет", — говорит политик.

    По мнению Пташник, одинаковая зарплата для всех депутатов Верховной Рады — нонсенс.

    "В нынешнем парламенте все депутаты получают одинаковую сумму зарплат, что считаю в корне неправильным. Как мы знаем, в Раде хватает прогульщиков, а также тех, кто вообще не появляется в парламенте. Игнорируют депутаты и заседания профильных комитетов, где из-за отсутствия людей часто невозможно собрать кворум. К слову, в ВР уже зарегистрирован законопроект, который предусматривает снижение суммы зарплаты на 50 процентов, в случае, если депутат систематически игнорирует заседания парламента и комитетов. Вырученные деньги можно направить тем, кто реально работает, не покладая рук", — резюмировала нардеп.

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