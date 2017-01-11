Гройсман поручил проследить за повышением минимальных зарплат

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Глава Кабмина Владимир Гройсман поручил Министерству социальной политики провести мониторинг ситуации с повышением минимальных зарплат в стране. Об этом премьер-министр сообщил в ходе заседания правительства.

Ранее власти решили с начала 2017 года в два раза увеличить минимальные зарплаты в стране — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов).

"Я дал поручение вице-премьеру Павлу Розенко, и он уже предметно этим вопросом занимается, созданы группы, которые будут мониторить ситуацию, как начисляется людям зарплата, как она выплачивается ", — сказал Гройсман.

Премьер добавил, что проблем с повышением зарплат в бюджетной сфере не будет, так как на это в госбюджете предусмотрены необходимые средства. По его словам, в первую очередь нужно проследить, чтобы требование о повышении минимальной зарплаты выполнял частный сектор.

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