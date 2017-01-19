Осталось за кадром. Визит Байдена как частный газовый лоббизм

РИА Новости Украина

Вице-президент США Джозеф Байден посетил Украину с официальным визитом. В рамках визита Байден провел встречи с президентом Порошенко, премьер-министром Гройсманом, экс-премьером Яценюком, другими членами правительства Украины.

Визит Байдена прокомментировал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, итогом визита в Украину вице-президента США Джозефа Байдена могли стать прогресс в "минских" договоренностях, определение стратегии дальнейших отношений Украины с Россией, военные действия на Донбассе, будущее неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, предоставление оружия со стороны США.

Читайте также: Он улетел, но обещал… Украина и Порошенко после Байдена

"Однако, как всегда все завершилось громким пустым звуком. И Байден, и его украинские партнеры обошлись заявлениями, которые были повторены уже десятки раз, и не носят никакой конкретики", – сообщил эксперт.

В то же время практически единственным конкретным результатом стала банальная и мелкая – на фоне геополитических проблем Украины – договоренность Байдена и окружения Порошенко о совместном контроле за газовым бизнесом, к которому имеет опосредованное отношение Джозеф Байден, продолжил Корольчук.

"Его сын Хантер Байден входит в совет директоров компании Burisma, которая объединяет ряд компаний, которые разрабатывают перспективные газоносные участки. Как известно, компанию Burisma связывают с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским, который был и остается близким к Януковичу", – отметил эксперт.

При этом связь Байдена с компанией, которая раньше и сейчас имеет отношение к бизнесу окружения бывшего президента Януковича, давно вызывало непонимание, акцентирует внимание Корольчук. В частности, участие близких родственников вице-президента США в газовом бизнесе Украины напоминала классическую коррупцию, о которой вице-президент Джозеф Байден так любит рассказывать украинцам.

"И на этот раз во время своего последнего визита Байден также учил Украину, как надо бороться с коррупцией: "Я хочу призвать народ Украины — продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности, расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения", – сообщил эксперт.

На фоне очередных слов о прозрачности показательным стало то, что практически все важные встречи Байдена оказались закрытыми, продолжает Корольчук. Обещанная американскими партнерами прозрачность и публичность заканчивается там, где начинается частный бизнес-интерес США.

"По имеющейся информации исключительной и привилегированной темой всех встреч Байдена с Порошенко, Гройсманом и бывшим премьером Яценюком стал вопрос работы компании Burisma в Украине. Фактически Байден прилетел отстаивать не интересы Украины или даже США, а банально закрепить еще ранее завоеванные позиции Burisma на рынке газодобычи Украины. При этом следует помнить, что Байден успешно и плодотворно в 2012-2013 гг. вел диалог о перспективах газового бизнеса с бывшим президентом Януковичем, которого потом также успешно помогал сбрасывать", – заявил эксперт.

Также, по словам Корольчука, новые условия функционирования компании Burisma – после проведенных расследований правоохранительными органами, Генпрокураторой – предусматривают общий контроль за газодобычей не только со стороны окружения экс-президента Януковича и семьи вице-президента Байдена, но и уже дополнительно представителей действующей власти.

"Реверансы со стороны Байдена в сторону псевдо-антикоррупционных организаций НАБУ и САП – это лишь попытка оставить влияние на их руководство. И это необходимо для сохранения контроля над газодобывающими проектами в Украине.

Как результат, последний визит Байдена в Украину из государственно-официально превратился в частно-лоббистское решение собственных семейных вопросов газового бизнеса", – резюмировал Юрий Корольчук.