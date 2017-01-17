Он улетел, но обещал... Украина и Порошенко после Байдена

Геворг Мирзаян, политолог – для РИА Новости Украина

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Некоторые украинские политологи написали о том, что вице-президент США привез в Киев послание избранного президента. Это маловероятно — Джозеф Байден не может быть посланцем команды Трампа в Киев. И дело даже не в том, что он демократ – у избранного президента нет никаких оснований доверять команде текущего, которая в свои последние дни пребывания у власти всячески пытается осложнить жизнь Трампу.

Если отбросить конспирологию, то можно выделить три мотива для столь демонстративного визита: попрощаться со "студентами", ободрить отчаявшихся и предложить союз против Трампа. Не исключено, что все три мотива имели место одновременно.

Мои падаваны

Первый в общем-то самый простой и явный. Ни для кого не секрет, что в администрации Обамы вице-президент отвечал за украинское направление.

И сейчас в Киеве Байден встречался с президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, а также отдельными товарищами, которых он курировал все последние три года (например, с Арсением Яценюком, который назвал Байдена "одним из самых выдающихся государственных деятелей в истории США"). В свою очередь, вице-президент, возможно, сверил со "студентами" будущие показания. "Байден приехал немножко за собой подмести. Мы знаем, что американцы принимали самое активное и непосредственное участие в событиях конца 2013 — начала 2014 года в Украине. Я думаю, что как раз и прозвучали инструкции нашему руководству о том, что можно произносить в присутствии представителей новой администрации США, а что нельзя", — говорит бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Также украинским чиновникам было завещано продолжать намеченный Байденом курс. Напомнив слова президента Джона Кеннеди о том, что "США не могут откладывать полет на Луну", Байден заявил, что украинцы "не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства". Не очень хорошее сравнение, если вспомнить, что некоторые эксперты считают полет американских астронавтов на Луну самым большим очковтирательством в человеческой истории. Параллели с Украиной просматриваются, и, если вспомнить, что страна победившего майдана и достоинства в 2016 году стала, по данным Transparency International Украина, одной из самых коррумпированных стран во всей Европе.

Трамп придет – порядок наведет

Впрочем, на сегодняшний день у украинского руководства есть (по их мнению) вопросы поважнее. С 8 декабря они живут под Дамокловым мечом Трампа. Рискованное поведение украинского истеблишмента в ходе кампании (когда они сложили все свои яйца в корзинку Хиллари Клинтон) привело к проигрышу этой партии. И сейчас, несмотря на массовую зачистку высшими украинскими чиновниками своих антитрамповских постов в Facebook, многие политологи предрекают час расплаты.

Да, чисто теоретически расплаты можно было бы избежать. Трамп бизнесмен, и, несмотря на свои личные отношения к Петру Порошенко, мог бы понять и простить прегрешения Киева в ходе предвыборной кампании и начать с ним работать. Проблема в том, что Порошенко, ставший заложником собственной политики по нагнетанию русофобских настроений в Украине, продолжает грешить. И, вместо того, чтобы модифицировать свою стратегию 2016 года (когда он отказывался от завершения гражданской войны на "минских условиях" в ожидании прихода Хиллари и нового витка российско-американского обострения), Порошенко продолжает курс на конфронтацию. Так, Киев собирается подал иск в международный суд ООН в Гааге против России, которая по мнению администрации Порошенко, "финансирует террористов на украинской территории". Это идет вразрез линии Трампа по нормализации международных отношений.

Байден же попытался ободрить украинское руководство, пообещав им продолжение нынешнего обамовского курса в отношении России. "Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха, господин президент. Это касается не только Украины. Речь идет о будущем, которого мы долго добивались в Европе, чтобы она была единой, свободной и в мире", — заявил он. "Связанные с Крымом санкции в отношении с Россией должны остаться в силе до тех пор, пока Россия не передаст полный контроль украинскому народу", - продолжил вице-президент.

Напомним, что без пяти минут госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что крымский вопрос может быть снят не только в случае возврата Крыма, но и после нахождения решения, которое устроит украинскую сторону. Кроме того, по словам Байдена, Украина может выполнить политическую часть "Минска" "только после прекращения российской агрессии" — и это при том, что команда Трампа дала понять, что намерена пересмотреть свое отношение к вопросу о том, кто и как нарушает "Минск".

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На первый взгляд, сложно говорить о каких-то действенных гарантиях за несколько дней до окончания полномочий и выхода на политическую пенсию (Байден уже заявлял, что после окончания своей каденции уходит из большой политики). Если только не предположить, что вице-президент предложил украинскому истеблишменту поучаствовать в кампании против Трампа, которую ведут и будут вести американские либералы. Им нужно максимально дискредитировать украинского президента, не дать ему достичь серьезных успехов внутри и вовне страны, и в этом вопросе украинское пространство дает им ряд возможностей.

Идея, конечно, для Киева рискованная – Порошенко предлагают выступить против американского президента. Однако есть ли у него выбор в рамках нынешней парадигмы украинской государственности? Если Киев не подключится к конфликту с Трампом, то Петр Порошенко может надеяться лишь на то, что Путин и Трамп не найдут общий язык.

А так он получает влиятельных союзников и может полагаться как минимум на оппозицию американскому президенту в Конгрессе, которая подкорректирует поведение Трампа. Белый дом вынужден будет искать компромисс с Капитолием – так уж устроена американская политическая система – и не исключено, что частью этого компромисса будет продолжение существенной политико-экономической американской поддержки Украины.

Как максимум же Киев может надеяться на поражение Трампа и продолжение российско-западного конфликта. "Украина понимает, что является не единственным врагом России. Все, кто несет демократические ценности, являются врагами Кремля", — заявил Петр Порошенко. И, несмотря на странность этого аргумента, он достаточно сильный – но не потому, что эти страны (Запад и сделавшие "евроатлантический выбор" постсоветские государства) являются врагами России, а потому, что путинская Россия для них враг.

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