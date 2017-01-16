Прощальный вояж Байдена: встреча с Порошенко и Гройсманом

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве.

После встречи Байден заявил, что продолжение реформ обеспечит Украине поддержку международного сообщества.

Он также отметил успехи правительства Украины в восстановлении экономики.

"Но впереди еще много работы, чтобы Украина реализовала свой потенциал. Продолжайте сотрудничество с МВФ для обеспечения устойчивости экономики, продолжайте очищение банковской системы, внедряйте реформы в энергосекторе, чтобы исключить зависимость от российского газа, работайте над приватизацией госкомпаний, работайте над деловым климатом, чтобы сделать Украину привлекательной для инвестиций", — добавил американский политик.

Ранее Байден провел встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, на которой премьер поблагодарил Байдена за "веру в Украину", а также за то, что "Украина была и остается в вашем сердце".

Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день позже. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит вице-президента в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку — независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами.

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