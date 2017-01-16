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    Прощальный вояж Байдена: встреча с Порошенко и Гройсманом

    Тема:

    Прощальный визит Байдена в Украину (15)

    (обновлено: )16401
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 года
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 года
    Джозеф Байден 16 января 2017 года
    Джозеф Байден и Петр Порошенко 16 января 2017 года
    Джозеф Байден и Петр Порошенко 16 января 2017 года
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    REUTERS Gleb Garanich
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 года
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 года.
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 года
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 года.
    Джозеф Байден 16 января 2017 года
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Джозеф Байден 16 января 2017 года.
    Джозеф Байден и Петр Порошенко 16 января 2017 года
    REUTERS Gleb Garanich
    Джозеф Байден и Петр Порошенко 16 января 2017 года.
    Джозеф Байден и Петр Порошенко 16 января 2017 года
    REUTERS Gleb Garanich
    Джозеф Байден и Петр Порошенко 16 января 2017 года.
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    REUTERS Gleb Garanich
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    УНИАН
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    president.gov.ua
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    president.gov.ua
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    president.gov.ua
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    president.gov.ua
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Владимир Гройсман, facebook
    Вице-президент США Джозеф Байден

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    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко

    Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве.

    После встречи Байден заявил, что продолжение реформ обеспечит Украине поддержку международного сообщества.

    Брифинг Порошенко и Байдена
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Пресс-конференция Порошенко и Байдена

    Он также отметил успехи правительства Украины в восстановлении экономики.

    "Но впереди еще много работы, чтобы Украина реализовала свой потенциал. Продолжайте сотрудничество с МВФ для обеспечения устойчивости экономики, продолжайте очищение банковской системы, внедряйте реформы в энергосекторе, чтобы исключить зависимость от российского газа, работайте над приватизацией госкомпаний, работайте над деловым климатом, чтобы сделать Украину привлекательной для инвестиций", — добавил американский политик.

    Ранее Байден провел встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, на которой премьер поблагодарил Байдена за "веру в Украину", а также за то, что "Украина была и остается в вашем сердце".

    Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день позже. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит вице-президента в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку — независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами.

    Читайте также: Последние напутствия. Визит Байдена в Украину

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