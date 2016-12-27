Слова ничего не стоят. Эксперт о блокировании средств Януковича

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Более полутора миллиардов долларов — денег окружения Виктора Януковича - заблокированы на зарубежных счетах. Об этом сообщают в Государственной службе финансового мониторинга.

В госслужбе отчитываются об активизации сотрудничества с финансовыми разведками других стран. В частности, сообщают в ведомстве, наладили двустороннее сотрудничество с двадцать одной страной — членами Евросоюза в сфере борьбы с терроризмом, незаконным оборотом оружия и отмыванием денег.

Кроме того, подписано семьдесят соглашений о сотрудничестве с иностранными структурами. Наиболее активный информационный обмен Государственная служба финансового мониторинга осуществляла с компетентными органами Латвии, Кипра, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Панамы и США.

Подробнее процесс возвращения активов команды Януковича в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист Виктор Скаршевский.

В Государственной службе финансового мониторинга сообщают, что благодаря их действиям более полутора миллиардов долларов — денег команды экс-президента Виктора

Януковича — заблокированы на зарубежных счетах. Может ли Украина вернуть их?

— Во-первых, не на заграничных счетах, а в Одессе и в Украине это заблокировано. Во-вторых, это не деньги, а облигации государственного внутреннего займа, то есть здесь идет очень много информации, которая не совсем соответствует действительности, идет активная работа с международными партнерами и т.д. Если отбросить пафосные заявления, можно рассмотреть три примера, чтобы увидеть, насколько эффективно работает Госфинмониторинг. В отчете Госфинмониторинга, который публиковался в сентябре, сказано, что сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, составляет порядка восьми миллиардов долларов, а сейчас сообщается, что помогли заблокировать всего полтора миллиарда долларов – те, которые связаны с окружением Януковича. Получается, что оставшиеся шесть с половиной миллиарда долларов – это деньги из окружения Януковича или, может, из окружения нынешней власти. Может, поэтому они и заблокированы.

На фоне этих заблокированных миллиардов долларов в бюджет за два года 2015-2016 года поступило всего десять тысяч долларов. То есть восемь миллиардов долларов, по информации Госфинмониторинга, получены преступным путем, и всего лишь десять тысяч долларов возвращены в бюджет. Яркий показатель псевдоэффективности. Посмотрим еще второй пример. За последние несколько лет из Украины выведены более 20 миллиардов долларов, заблокированы именно на заграничных счетах, по информации того же Госфинмониторинга — всего 200 миллионов долларов или 1% от выведенных средств. В целом, если посмотреть на работу Госфинмониторинга, эффективность его работы можно сравнить с эффективностью борьбы с контрабандой при оборотах в сотни миллиардов гривен. Таможня отчитывается о задержании контрабанды в сто тысяч гривен или даже полтора миллиона гривен, при том, что десятки миллиардов гривен идут мимо бюджета.

Недавно министр юстиции Павел Петренко сообщал, что ни копейки денег Януковича и его окружения в Украину не вернули.

— Все так и есть. В данном случае министр юстиции говорит правду. Хотя, по большому счету, украденные в Украине деньги из госбюджета были возвращены в госбюджет — только не в украинский, а в латвийский. В сентябре Латвия конфисковала 50 миллионов евро, украденные из госбюджета Украины, то есть эффективности ноль. Это информационной мусор о том, что какие-то действия происходят, какие-то соглашения, а по факту Госфинмониторинг действует как и все остальные украинские контролирующие, особенно антикоррупционные органы – избирательно, и у меня складывается такое впечатление с точки зрения политической целесообразности, потому что блокируются, как сами они отчитываются, деньги, связанные с окружением Януковича. А что делается с остальными шестью с половиной миллиардами долларов, которые полученные преступным путем?

Госфинмониторинг — эффективный орган? Каковы его функции?

— Он должен заниматься прежде всего предотвращением, определением, указанием, где какие деньги были выведены преступным путем, и помогать блокировать эти деньги и возвращать в бюджет. Но он же сам заявляет, что восемь миллиардов долларов – это деньги, которые преступным путем, но почему-то всего полтора миллиарда долларов. То есть шесть с половиной где-то повисли в воздухе. Возможно, власти будут отчитываться, что вот теперь мы еще шесть с половиной миллиардов долларов конфисковали. То есть это все зависит от политического цикла, к сожалению. Нет объективности и есть избирательность в рамках тех функций, в которых должен работать и действовать Госфинмониторинг.

Можно ли в этом обвинить депутатов, которые не приняли закон о спецконфискации? РИА Новости Украина/Youtube ВИДЕО. Допрос Януковича придумали на Банковой для электората - Павлив

— От депутатов ничего не зависит. В Украине есть вся законодательная база, которая может помочь вернуть все эти деньги в бюджет, есть судебная система, которая, по логике, должна принять решение – да, эти деньги украдены, да, это деньги присвоены преступным путем, поэтому они должны возвратится в бюджет. А закон о спецконфискации – его уже было штук десять, если не больше, там все время идет текст, что хотят на этом деле в рамках, под прикрытием этого закона хотят еще поотбирать другие активы у других людей вне судебной системы. Это очень важно. Надо все проводить в рамках судебной системы. Плюс еще то, что я говорил в самом начале, когда говорится о полутора миллиардах – это не живые деньги, потому что даже в бюджете есть статья, что эта вся сумма просто пойдет на уйдет на уменьшение внутреннего долга, произойдет простейший взаимозачет. То есть здесь идет подтасовка понятий. Мы выглядим страной, которая не заинтересована в возвращении украденных денег, даже если это доказано в судах и все сделано легально.

Чем рискует Украина, затягивая возврат украденных денег?

— Не то чтобы рискует, просто деньги, которые были украдены в бюджет, не вернутся, и это наши с вами деньги, налогоплательщиков, то есть это мы рискуем, не Украина, что будем все время финансировать это воровство. То есть украли, например, 200 миллионов долларов — значит, мы больше заплатим денег в бюджет на 200 миллионов долларов со своих карманов. Обычно это платят небольшие компании, как показывает практика, малый и средний бизнес, которым повышают ЕСВ, единый социальный взнос на второй группе у физических лиц с помощью поднятия минимальной зарплаты в два раза и т.д. То есть мы рискуем тем, что мы будем продолжать работать на тех, кто ворует деньги из бюджета.

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Ранее политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что без разрешения сверху Януковича не привлекли бы к суду, поэтому продолжение "театра" допроса выгодно и украинским властям, и российским.

А спецкор "ГС" Александр Ивасивка рассказал, какая обстановка наблюдалась около здания Святошинского районного суда накануне заседания, во время которого должен был состоятся видеодопрос экс-президента.